Роль томографії голови в діагностиці захворювань мозку
Сьогодні, 20:02
Неврологи та нейрохірурги часто призначають своїм пацієнтам додаткове обстеження — томографію голови. Ця процедура дозволяє отримати детальні зображення структури мозку, черепа та навколишніх тканин із метою виявлення патологій. Пройти діагностику можна в клініці Oxford Medical, де томографія голови проводиться на якісному та сучасному обладнанні.
Хоча комп’ютерна томографія й вважається безпечною процедурою, все ж вона передбачає використання рентгенівського опромінення. Тому обстеження не проходять просто так — у пацієнта мають бути симптоми, що вказують на певний розлад. Головні показання до КТ — це:
підозра на інсульт або крововилив у мозку;
отримані травми (струс, перелом кісток черепа);
нейродегенеративні зміни (хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона);
епілепсія або судомні розлади;
діагностика інфекційних процесів (абсцеси, менінгіт).
Також томографію призначають пацієнтам, у яких є підозра на пухлину мозку або метастази. Ще одна причина — контроль після операцій чи курсу терапії. Періодична діагностика дозволяє спеціалістам зрозуміти, чи ефективною виявилась обрана стратегія лікування хворого.
У наш час томографія стала невід’ємною частиною комплексного лікування захворювань мозку. Ця процедура забезпечує докладні, дуже якісні зображення, які дозволяють фахівцям бачити навіть мінімальні зміни у структурі.
Метод відрізняється швидкістю та ефективністю, а також не викликає больових відчуттів. Єдиною проблемою може стати психологічний дискомфорт людини, проте не варто перейматися — знаходження всередині капсули абсолютно безпечне.
Часто КТ проводять паралельно з МРТ (магнітно-резонансною томографією). Другий метод допомагає у більш точному аналізі м’яких тканин. Всебічний підхід допомагає лікарям точно діагностувати та лікувати захворювання головного мозку й прилеглих структур.
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У яких випадках призначають томографію
Хоча комп’ютерна томографія й вважається безпечною процедурою, все ж вона передбачає використання рентгенівського опромінення. Тому обстеження не проходять просто так — у пацієнта мають бути симптоми, що вказують на певний розлад. Головні показання до КТ — це:
Також томографію призначають пацієнтам, у яких є підозра на пухлину мозку або метастази. Ще одна причина — контроль після операцій чи курсу терапії. Періодична діагностика дозволяє спеціалістам зрозуміти, чи ефективною виявилась обрана стратегія лікування хворого.
Переваги діагностики за допомогою томографії
У наш час томографія стала невід’ємною частиною комплексного лікування захворювань мозку. Ця процедура забезпечує докладні, дуже якісні зображення, які дозволяють фахівцям бачити навіть мінімальні зміни у структурі.
Метод відрізняється швидкістю та ефективністю, а також не викликає больових відчуттів. Єдиною проблемою може стати психологічний дискомфорт людини, проте не варто перейматися — знаходження всередині капсули абсолютно безпечне.
Часто КТ проводять паралельно з МРТ (магнітно-резонансною томографією). Другий метод допомагає у більш точному аналізі м’яких тканин. Всебічний підхід допомагає лікарям точно діагностувати та лікувати захворювання головного мозку й прилеглих структур.
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