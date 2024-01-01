Роль томографії голови в діагностиці захворювань мозку

Роль томографії голови в діагностиці захворювань мозку
Неврологи та нейрохірурги часто призначають своїм пацієнтам додаткове обстеження — томографію голови. Ця процедура дозволяє отримати детальні зображення структури мозку, черепа та навколишніх тканин із метою виявлення патологій. Пройти діагностику можна в клініці Oxford Medical, де томографія голови проводиться на якісному та сучасному обладнанні.

У яких випадках призначають томографію


Хоча комп’ютерна томографія й вважається безпечною процедурою, все ж вона передбачає використання рентгенівського опромінення. Тому обстеження не проходять просто так — у пацієнта мають бути симптоми, що вказують на певний розлад. Головні показання до КТ — це:

  • підозра на інсульт або крововилив у мозку;

  • отримані травми (струс, перелом кісток черепа);

  • нейродегенеративні зміни (хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона);

  • епілепсія або судомні розлади;

  • діагностика інфекційних процесів (абсцеси, менінгіт).

    • Також томографію призначають пацієнтам, у яких є підозра на пухлину мозку або метастази. Ще одна причина — контроль після операцій чи курсу терапії. Періодична діагностика дозволяє спеціалістам зрозуміти, чи ефективною виявилась обрана стратегія лікування хворого.

    Переваги діагностики за допомогою томографії


    У наш час томографія стала невід’ємною частиною комплексного лікування захворювань мозку. Ця процедура забезпечує докладні, дуже якісні зображення, які дозволяють фахівцям бачити навіть мінімальні зміни у структурі.

    Метод відрізняється швидкістю та ефективністю, а також не викликає больових відчуттів. Єдиною проблемою може стати психологічний дискомфорт людини, проте не варто перейматися — знаходження всередині капсули абсолютно безпечне.

    Часто КТ проводять паралельно з МРТ (магнітно-резонансною томографією). Другий метод допомагає у більш точному аналізі м’яких тканин. Всебічний підхід допомагає лікарям точно діагностувати та лікувати захворювання головного мозку й прилеглих структур.

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    Теги: томографія, реклама
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