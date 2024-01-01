Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 8-10°.
Область
Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 5-10°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 8-10°.
Область
Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 5-10°.
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