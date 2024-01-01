Данія дала гроші на виробництво ракет в Україні
Сьогодні, 18:37
Данія оголосила про виділення 17-го пакета військової допомоги Україні вартістю 2,2 мільярда датських крон (313 мільйонів доларів).
Про це в телеграмі повідомляє Міноборони.
200 мільйонів крон спрямують на інвестиції в український оборонний сектор. Серед іншого, кошти виділять на посилення морських спроможностей, закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.
«Я дякую Данії та міністру оборони Трольсу Лунду Поульсену особисто за непохитну підтримку та зміцнення обороноздатності України», — сказав міністр оборони Рустем Умєров.
«У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою», — сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
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Про це в телеграмі повідомляє Міноборони.
200 мільйонів крон спрямують на інвестиції в український оборонний сектор. Серед іншого, кошти виділять на посилення морських спроможностей, закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.
«Я дякую Данії та міністру оборони Трольсу Лунду Поульсену особисто за непохитну підтримку та зміцнення обороноздатності України», — сказав міністр оборони Рустем Умєров.
«У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою», — сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
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