Данія дала гроші на виробництво ракет в Україні

Данія оголосила про виділення 17-го пакета військової допомоги Україні вартістю 2,2 мільярда датських крон (313 мільйонів доларів).Про це в телеграмі повідомляє Міноборони.200 мільйонів крон спрямують на інвестиції в український оборонний сектор. Серед іншого, кошти виділять на посилення морських спроможностей, закупівлю боєприпасів, безпілотників і«Я дякую Данії та міністру оборониособисто за непохитну підтримку та зміцнення обороноздатності України», — сказав міністр оборони«У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою», — сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.