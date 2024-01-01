У замкненій квартирі в Луцьку знайшли труп

виявили тіло чоловіка.



Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Сьогодні рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька провели аварійне відкривання дверей квартири на другому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Арцеулова в обласному центрі. За зачиненими дверима перебував чоловік, який потребував медичної допомоги.



Рятувальники за допомогою драбини, через балкон потрапили в помешкання та відчинили вхідні двері з середини. На місці події фахівці ДСНС виявили тіло людини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку працівники ДСНС сьогодні, 17 квітня, відчинили двері до помешкання, деПро це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Сьогодні рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька провели аварійне відкривання дверей квартири на другому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Арцеулова в обласному центрі. За зачиненими дверима перебував чоловік, який потребував медичної допомоги.Рятувальники за допомогою драбини, через балкон потрапили в помешкання та відчинили вхідні двері з середини. На місці події фахівці ДСНС виявили тіло людини.

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