У замкненій квартирі в Луцьку знайшли труп
Сьогодні, 18:12
У Луцьку працівники ДСНС сьогодні, 17 квітня, відчинили двері до помешкання, де виявили тіло чоловіка.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька провели аварійне відкривання дверей квартири на другому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Арцеулова в обласному центрі. За зачиненими дверима перебував чоловік, який потребував медичної допомоги.
Рятувальники за допомогою драбини, через балкон потрапили в помешкання та відчинили вхідні двері з середини. На місці події фахівці ДСНС виявили тіло людини.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька провели аварійне відкривання дверей квартири на другому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Арцеулова в обласному центрі. За зачиненими дверима перебував чоловік, який потребував медичної допомоги.
Рятувальники за допомогою драбини, через балкон потрапили в помешкання та відчинили вхідні двері з середини. На місці події фахівці ДСНС виявили тіло людини.
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