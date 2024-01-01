У замкненій квартирі в Луцьку знайшли труп

У замкненій квартирі в Луцьку знайшли труп
У Луцьку працівники ДСНС сьогодні, 17 квітня, відчинили двері до помешкання, де виявили тіло чоловіка.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька провели аварійне відкривання дверей квартири на другому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Арцеулова в обласному центрі. За зачиненими дверима перебував чоловік, який потребував медичної допомоги.
У замкненій квартирі в Луцьку знайшли труп

Рятувальники за допомогою драбини, через балкон потрапили в помешкання та відчинили вхідні двері з середини. На місці події фахівці ДСНС виявили тіло людини.
У замкненій квартирі в Луцьку знайшли труп

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Теги: смерть, Волинь
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