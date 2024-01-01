Біля водойми на Волині знайшли труп
Сьогодні, 14:35
Біля водойми неподалік села Новий Мосир у Ковельському районі на Волині виявили тіло жінки.
Про це пише Конкурент.
Як повідомила інспекторка сектору комунікації ГУНП у Волинській області Марина Балдич, особу жінки вже встановили – це 79-річна місцева мешканка, яка перебувала у розшуку.
Зазначають, що на тілі жінки присутні сліди насильницької смерті. Труп відправили на судово-медичну експертизу.
Триває кримінальне провадження за статтею 115 ККУ. Поліцейські встановлюють усі обставини та причетних до скоєння правопорушення.
Хто причетний до смерті бабусі – встановлюють правоохоронці.
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Про це пише Конкурент.
Як повідомила інспекторка сектору комунікації ГУНП у Волинській області Марина Балдич, особу жінки вже встановили – це 79-річна місцева мешканка, яка перебувала у розшуку.
Зазначають, що на тілі жінки присутні сліди насильницької смерті. Труп відправили на судово-медичну експертизу.
Триває кримінальне провадження за статтею 115 ККУ. Поліцейські встановлюють усі обставини та причетних до скоєння правопорушення.
Хто причетний до смерті бабусі – встановлюють правоохоронці.
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