Біля водойми на Волині знайшли труп

виявили тіло жінки.



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Як повідомила інспекторка сектору комунікації ГУНП у Волинській області Марина Балдич, особу жінки вже встановили – це 79-річна місцева мешканка, яка перебувала у розшуку.



Зазначають, що на тілі жінки присутні сліди насильницької смерті. Труп відправили на судово-медичну експертизу.



Триває кримінальне провадження за статтею 115 ККУ. Поліцейські встановлюють усі обставини та причетних до скоєння правопорушення.



Хто причетний до смерті бабусі – встановлюють правоохоронці.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля водойми неподалік села Новий Мосир у Ковельському районі на ВолиніПро це пише Конкурент Як повідомила інспекторка сектору комунікації ГУНП у Волинській області Марина Балдич, особу жінки вже встановили – це 79-річна місцева мешканка, яка перебувала у розшуку.Зазначають, що на тілі жінки присутні сліди насильницької смерті. Труп відправили на судово-медичну експертизу.Триває кримінальне провадження за статтею 115 ККУ. Поліцейські встановлюють усі обставини та причетних до скоєння правопорушення.Хто причетний до смерті бабусі – встановлюють правоохоронці.

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