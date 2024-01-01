Війна обірвала життя волинянина Олександра Горотя
Сьогодні, 14:04
До Горохівської громади на Волині надійшла сумна звістка про смерть військовослужбовця Олександра Горотя.
Про це Горохівська міськрада повідомила у фейсбуці.
Під час проходження військової служби у лавах Збройних Сил України помер військовий Гороть Олександр Євгенович, 1968 року народження, житель села Звиняче.
Сьогодні, 3 квітня, о 15:20 год. померлого військового зустрічатимуть на повороті у селі Терешківці. Після цього траурний кортеж попрямує до рідної домівки у село Звиняче.
«Щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Проведення чину похорону відбудеться завтра. Час повідомимо додатково», - зазначили у міськраді.
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Про це Горохівська міськрада повідомила у фейсбуці.
Під час проходження військової служби у лавах Збройних Сил України помер військовий Гороть Олександр Євгенович, 1968 року народження, житель села Звиняче.
Сьогодні, 3 квітня, о 15:20 год. померлого військового зустрічатимуть на повороті у селі Терешківці. Після цього траурний кортеж попрямує до рідної домівки у село Звиняче.
«Щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Проведення чину похорону відбудеться завтра. Час повідомимо додатково», - зазначили у міськраді.
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