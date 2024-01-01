Війна обірвала життя волинянина Олександра Горотя

Олександра Горотя.



Про це Горохівська міськрада повідомила у фейсбуці.



Під час проходження військової служби у лавах Збройних Сил України помер військовий Гороть Олександр Євгенович, 1968 року народження, житель села Звиняче.



Сьогодні, 3 квітня, о 15:20 год. померлого військового зустрічатимуть на повороті у селі Терешківці. Після цього траурний кортеж попрямує до рідної домівки у село Звиняче.



«Щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Проведення чину похорону відбудеться завтра. Час повідомимо додатково», - зазначили у міськраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Горохівської громади на Волині надійшла сумна звістка про смерть військовослужбовцяПро це Горохівська міськрада повідомила у фейсбуці.Під час проходження військової служби у лавах Збройних Сил України помер військовий Гороть Олександр Євгенович, 1968 року народження, житель села Звиняче.Сьогодні, 3 квітня, о 15:20 год. померлого військового зустрічатимуть на повороті у селі Терешківці. Після цього траурний кортеж попрямує до рідної домівки у село Звиняче.«Щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Проведення чину похорону відбудеться завтра. Час повідомимо додатково», - зазначили у міськраді.

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