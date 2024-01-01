За березень росія вдарила по Україні понад 4 тисячами авіабомб, ракет і дронів, − Зеленський





Про це Володимир Зеленський.



Різні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах.



"Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків.



Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам. «Петріоти» в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", - наголосив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тільки за цей березень російські терористи застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 «шахедів» і понад 3 тисячі керованих авіабомб.Про це повідомив президент УкраїниРізні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах."Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків.Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам. «Петріоти» в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", - наголосив Зеленський.

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