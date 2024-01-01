Автомати і гранатомети: скільки зброї вилучили цьогоріч на Волині

Упродовж трьох місяців цього року поліцейські Волиніпонад 50 одиниць зброї та боєприпасів й більше 5 тисяч набоїв.Серед вилученого – автоматична зброя, пістолети, гранатомети, а також гранати та набої, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Заходи по виявленню з незаконного обігу зброї і боєприпасів тривають на постійній основі та перебувають на особливому контролі керівництва поліції області. Так, за три місяці правоохоронці викрили та затримали 7 торговців зброєю, вилучили десятки одиниць зброї та боєприпасів.З початку року у поліції Волині зареєстровано 76 кримінальних правопорушень пов’язаних з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухівки, передбачених статтею 263 Кримінального кодексу України, 58-ом правопорушникам вже повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів. Загалом, за три місяці з незаконного обігу вилучено 13 одиниць автоматичної зброї, 47 пістолетів, 19 зразків переробленої зброї, два гранатомети, 18 гранат та понад 5 тисяч набоїв різного калібру.Правоохоронці вкотре застерігають: відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Громадяни, які добровільно здають її до підрозділів поліції незаконні зброю та боєприпаси звільняються від такої відповідальності (ч. 3. ст. 263 КК України)