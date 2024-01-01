На Волині затримали торгівця зброєю

На Волині поліцейські затримали чоловіка,. Зловмисникові загрожує до семи років позбавлення волі.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Задокументували його протиправну діяльність оперативники управління карного розшуку області спільно із працівниками Луцького районного управління поліції у співпраці із співробітниками відділу кримінального аналізу.Правоохоронці встановили, що 50-річний житель Черкаської області переробляв небойову зброю на вогнепальну та здійснював її реалізацію.Оперативники за силової підтримки спецпризначенців КОРД провели за місцем проживання фігуранта санкціонований обшук. У його результаті поліцейські вилучили два пістолети із ознаками переробки, понад сто набоїв різного калібру та порох.Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.«Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Підозрюваному суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування триває», – повідомила керівниця сектору боротьби з незаконним обігом зброї та вибухівки управління карного розшуку ГУНП Юлія Корецька.Процесуальне керівництво здійснює Луцька окружна прокуратура.