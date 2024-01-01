Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших
Сьогодні, 17:49
Березень 2024 року потрапив до трійки найтепліших за весь час спостережень.
Про це повідомляє у телеграмі Волинський гідрометцентр.
Синоптики підбили погодні підсумки березня на Волині. За даними спостережень метеостанцій області, середньомісячна температура в березні по Волинській області склала +5,4°С, що вище кліматичної норми на 3°С.
У рейтингу найтепліших цьогорічний березень посів третю позицію.
Найхолодніше було 8 березня, коли мінімальна температура знижувалась до 5-6°С морозу.
Найтепліше – 31 березня, коли максимальна температура після полудня досягла 24-26°С тепла. Усього за березень було зафіксовано три температурні рекорди.
Опадів по області випало від 29 до 36 мм, що становить 73-97% місячної норми. Найбільше опадів зафіксовано по метеостанції Володимир та Луцьк - 43-60 мм (113-194% норми).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє у телеграмі Волинський гідрометцентр.
Синоптики підбили погодні підсумки березня на Волині. За даними спостережень метеостанцій області, середньомісячна температура в березні по Волинській області склала +5,4°С, що вище кліматичної норми на 3°С.
У рейтингу найтепліших цьогорічний березень посів третю позицію.
Найхолодніше було 8 березня, коли мінімальна температура знижувалась до 5-6°С морозу.
Найтепліше – 31 березня, коли максимальна температура після полудня досягла 24-26°С тепла. Усього за березень було зафіксовано три температурні рекорди.
Опадів по області випало від 29 до 36 мм, що становить 73-97% місячної норми. Найбільше опадів зафіксовано по метеостанції Володимир та Луцьк - 43-60 мм (113-194% норми).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За переправлення ухилянтів судитимуть банду з Луцького району
Сьогодні, 18:10
Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших
Сьогодні, 17:49
На Волині затримали торгівця зброєю
Сьогодні, 17:26
Колаборантка із Волновахи отримала у Луцьку 11 років тюрми
Сьогодні, 17:09