Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших

Березень 2024 року потрапив до трійки найтепліших за весь час спостережень.Про це повідомляє у телеграмі Волинський гідрометцентр.Синоптики підбили погодні підсумки березня на Волині. За даними спостережень метеостанцій області, середньомісячна температура в березні по Волинській області склала +5,4°С, що вище кліматичної норми на 3°С.У рейтингу найтепліших цьогорічний березень посів третю позицію.Найхолодніше було 8 березня, коли мінімальна температура знижувалась до 5-6°С морозу.Найтепліше – 31 березня, коли максимальна температура після полудня досягла 24-26°С тепла. Усього за березень булоОпадів по області випало від 29 до 36 мм, що становить 73-97% місячної норми. Найбільше опадів зафіксовано по метеостанції Володимир та Луцьк - 43-60 мм (113-194% норми).