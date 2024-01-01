Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших

Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших
Березень 2024 року потрапив до трійки найтепліших за весь час спостережень.

Про це повідомляє у телеграмі Волинський гідрометцентр.

Синоптики підбили погодні підсумки березня на Волині. За даними спостережень метеостанцій області, середньомісячна температура в березні по Волинській області склала +5,4°С, що вище кліматичної норми на 3°С.

У рейтингу найтепліших цьогорічний березень посів третю позицію.

Найхолодніше було 8 березня, коли мінімальна температура знижувалась до 5-6°С морозу.

Найтепліше – 31 березня, коли максимальна температура після полудня досягла 24-26°С тепла. Усього за березень було зафіксовано три температурні рекорди.

Опадів по області випало від 29 до 36 мм, що становить 73-97% місячної норми. Найбільше опадів зафіксовано по метеостанції Володимир та Луцьк - 43-60 мм (113-194% норми).

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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