Загибель помічника Залужного: судитимуть військовослужбовця, який подарував гранати

загибелі помічника колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.



Про це



Військовослужбовцю остаточно інкриміновано привласнення та збут боєприпасів, вбивство через необережність, нанесення тяжкого тілесного ушкодження через необережність та незаконне поводження зі зброєю (ч. 4 ст. 410, , ч. 1 ст. 119 , ст. 128, ч. 1 ст. 263 КК України).



Розслідуванням встановлено, що 6 листопада 2023 року загиблий святкував свій день народження. Одним із подарунків був ящик. У ньому, серед іншого, знаходилось 6 бойових гранат, подарованих співслужбовцем, які останній отримав у військовій частині під час виконання обов’язків військової служби.



Одну з гранат взяв до рук син військовослужбовця. Забираючи в дитини боєприпас, офіцер висмикнув кільце, що спровокувало вибух.



Майор ЗСУ загинув на місці. Його 13-річного сина ушпиталено з тяжкими пораненнями, 11-річна донька отримала незначні тілесні ушкодження.



На місці події правоохоронцями вилучено ще 5 подібних гранат.



Досудове розслідування здійснювалося ДБР.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт за фактомПро це повідомляє Офіс генерального прокурора.Військовослужбовцю остаточно інкриміновано привласнення та збут боєприпасів, вбивство через необережність, нанесення тяжкого тілесного ушкодження через необережність та незаконне поводження зі зброєю (ч. 4 ст. 410, , ч. 1 ст. 119 , ст. 128, ч. 1 ст. 263 КК України).Розслідуванням встановлено, що 6 листопада 2023 року загиблий святкував свій день народження. Одним із подарунків був ящик. У ньому, серед іншого, знаходилось 6 бойових гранат, подарованих співслужбовцем, які останній отримав у військовій частині під час виконання обов’язків військової служби.Одну з гранат взяв до рук син військовослужбовця. Забираючи в дитини боєприпас, офіцер висмикнув кільце, що спровокувало вибух.Майор ЗСУ загинув на місці. Його 13-річного сина ушпиталено з тяжкими пораненнями, 11-річна донька отримала незначні тілесні ушкодження.На місці події правоохоронцями вилучено ще 5 подібних гранат.Досудове розслідування здійснювалося ДБР.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію