Колаборантка із Волновахи отримала у Луцьку 11 років тюрми

Колаборантка із Волновахи отримала у Луцьку 11 років тюрми
За колабораціонізм керівниці «дворца культури» у Волновасі Луцький міськрайонний суд обрав покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 30-річну жительку Донецька винуватою у колабораційній діяльності та виправдовуванні й визнанні правомірною тимчасової окупації частини території України (ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України).
фото: УСБУ Волині
фото: УСБУ Волині

До окупації Волновахи російськими військами жінка працювала завідувачкою відділу Комунального закладу «Центр культурних послуг Волноваської міської територіальної громади», а в березні 2022 року погодилася на пропозицію окупаційної адміністрації держави-агресора обійняти посаду виконувача керівника незаконно створеного «муниципального бюджетного учреждения «волновахский районный дворец культуры им. в.а. жоги».

У подальшому вона організовувала та брала участь у проведенні масових політичних та інформаційних заходів на підтримку росії і її збройних формувань.

Виготовлені жінкою агітаційні відеоматеріали до «дня прапора днр», «дня конституції російської федерації», інтерв’ю, в яких вона прославляла окупантів та всіляко принижувала все українське, демонструючи особисту прихильність новій владі та відстоюючи проросійську позицію, розміщувалися у месенджері «Telegram» в інформаційному каналі «Волноваха ДНР Администрация Волновахского района (Официальный канал)» та демонструвалися в ефірах пропагандистських телеканалів.

Суд призначив їй покарання у виді 11 років позбавлення волі із позбавленням на 15 років права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління і контролю, підприємствах і організаціях державної та комунальної власності, а також із конфіскацією майна.

Досудове розслідування: УСБУ у Волинській області.

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Теги: зрадники, СБУ
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