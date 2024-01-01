Колаборантка із Волновахи отримала у Луцьку 11 років тюрми

фото: УСБУ Волині

За колабораціонізм керівниці «дворца культури» у Волновасі Луцький міськрайонний суд обрав покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 30-річну жительку Донецьката виправдовуванні й визнанні правомірною тимчасової окупації частини території України (ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України).До окупації Волновахи російськими військами жінка працювала завідувачкою відділу Комунального закладу «Центр культурних послуг Волноваської міської територіальної громади», а в березні 2022 року погодилася на пропозицію окупаційної адміністрації держави-агресора обійняти посаду виконувача керівника незаконно створеного «муниципального бюджетного учреждения «волновахский районный дворец культуры им. в.а. жоги».У подальшому вона організовувала та брала участь у проведенні масових політичних та інформаційних заходів на підтримку росії і її збройних формувань.Виготовлені жінкою агітаційні відеоматеріали до «дня прапора днр», «дня конституції російської федерації», інтерв’ю, в яких вона прославляла окупантів та всіляко принижувала все українське, демонструючи особисту прихильність новій владі та відстоюючи проросійську позицію, розміщувалися у месенджері «Telegram» в інформаційному каналі «Волноваха ДНР Администрация Волновахского района (Официальный канал)» та демонструвалися в ефірах пропагандистських телеканалів.Суд призначив їй покарання у виді 11 років позбавлення волі із позбавленням на 15 років права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління і контролю, підприємствах і організаціях державної та комунальної власності, а також із конфіскацією майна.Досудове розслідування: УСБУ у Волинській області.