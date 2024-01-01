Знову втрати: на війні полягли два Герої з Луцька

Знову втрати: на війні полягли два Герої з Луцька
У боях із російськими загарбниками обірвалося життя двох військовослужбовців із Луцька – Євгена Макогона і Сергія Козлюка.

Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще дві втрати», - зазначив Поліщук.

Лучанин Макогон Євген Олександрович (22.09.1984 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду заступника командира бойової машини - навідника оператора 3 механізованого відділення 3 механізованого взводу 3 механізованої роти 3 механізованого батальйону.

Лучанин поліг 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

А лучанина Козлюка Сергія Юрійовича (12.02.1978 року народження) мобілізували до військової частини на посаду старшого стрільця-оператора 2 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 2 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

Життя бійця обірвалося 30 березня 2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив мер Луцька.

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Теги: загиблі, війна
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