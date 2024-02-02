Просять присвоїти Героя України прикордоннику з Волині, який поліг на Донеччині

На сайті президентарозпочали збір підписів під петицією про присвоєння звання Героя України (посмертно) волинянинуПетицію зареєструвала«Присвоєння звання Героя України загиблому військовослужбовцю військової частини 9971 солдату Войтовичу Миколі Миколайовичу,02.02.2024 року на Донеччині», - йдеться у петиції.Нагадаємо, хлопець став частинкою прикордонної родини у серпні минулого року. Спочатку виконував завдання з охорони та оборони кордону на рідній Волині, а згодом відправився захищати Україну на Донеччину. Там, 2 лютого, і прийняв останній свій бій. По позиціях, на яких знаходилися прикордонники, противник завдав авіаційний удар, внаслідок якого Микола загинув. Йому назавжди буде 29.Поховали Миколу на Шаччині, звідки він родом.Підтримати петицію можна за цим