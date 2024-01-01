Очільник ТЦК із Рівненщини написав рапорт про переведення в бойову частину після скандального відео





Про це



"Щодо резонансного відео за участі начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області:



командування не має претензій щодо виконання офіцером поставлених задач у межах покладених на нього службових обовʼязків.



Проте відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці.



Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин.



Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом.



Обставини встановлення записуючих пристроїв в службовому приміщенні зʼясовуються в межах діяльності відповідних органів.



Також зазначаємо, що витік відеоматеріалів був вкинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження «лідерів» суспільної думки ворогів. Відтак звертаємо увагу громадян на необхідність дотримання інформаційної гігієни та більш ретельної перевірки першоджерел", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що зрадник-блогер Анатолій Шарій оприлюднив відео, заявивши, що це головний військком Рівного, який в різний час цілується з різними жінками у робочому кабінеті.



Після оприлюднення відеозапису у військовому комісаріаті Рівного почали службову перевірку.



У коментарі виданню "Рівне вечірнє" сам Ярмошевич пов'язав дискредитаційну кампанію з тим, що, за його словами "діяв по совісті та не брав хабарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після оприлюднення в мережі компрометуючого відео , на якому начальник одного з військкоматів Рівненщини у робочому кабінеті цілується з різними жінками, він написав рапорт на переведення в бойову частину.Про це повідомили в оперативному командуванні "Захід"."Щодо резонансного відео за участі начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області:командування не має претензій щодо виконання офіцером поставлених задач у межах покладених на нього службових обовʼязків.Проте відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці.Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин.Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом.Обставини встановлення записуючих пристроїв в службовому приміщенні зʼясовуються в межах діяльності відповідних органів.Також зазначаємо, що витік відеоматеріалів був вкинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження «лідерів» суспільної думки ворогів. Відтак звертаємо увагу громадян на необхідність дотримання інформаційної гігієни та більш ретельної перевірки першоджерел", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що зрадник-блогероприлюднив відео, заявивши, що це головний військком Рівного, який в різний час цілується з різними жінками у робочому кабінеті.Після оприлюднення відеозапису у військовому комісаріаті Рівного почали службову перевірку.У коментарі виданню "Рівне вечірнє" сам Ярмошевич пов'язав дискредитаційну кампанію з тим, що, за його словами "діяв по совісті та не брав хабарів.

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