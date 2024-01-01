На Волині фура загрузла на узбіччі і перекрила рух через міст

Поблизу села Заріччя на Волині поліцейські виявили вантажний автомобіль марки «DAF», який перекрив рух через міст та загруз на узбіччі дороги внаслідок маневрування.Про це у фейсбуці повідомляють поліцейські офіцери громади у Волинській області.Під час спілкування з водієм вантажівки, останній пояснив, що у такі умови він потрапив через те, що навігатор повів дорогою, яка не придатна для проїзду такого автомобіля.На момент приїзду поліцейських офіцерів громад, вказану вантажівку вже намагалися витягнути місцеві мешканці трактором, однак дії були безрезультатними.Таким чином, «шерифи» прийняли рішення заручитись допомогою працівників Володимирського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області. Пояснивши, що ситуація вкрай тяжка, оскільки для надання допомоги потрібен сильніший автомобіль, пожежники поспішили на допомогу.Загалом вдалось вийти зі складної ситуації, спільними зусиллями поліції, пожежної та місцевих мешканців.