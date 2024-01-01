На Волині фура загрузла на узбіччі і перекрила рух через міст

На Волині фура загрузла на узбіччі і перекрила рух через міст
Поблизу села Заріччя на Волині поліцейські виявили вантажний автомобіль марки «DAF», який перекрив рух через міст та загруз на узбіччі дороги внаслідок маневрування.

Про це у фейсбуці повідомляють поліцейські офіцери громади у Волинській області.

Під час спілкування з водієм вантажівки, останній пояснив, що у такі умови він потрапив через те, що навігатор повів дорогою, яка не придатна для проїзду такого автомобіля.
На Волині фура загрузла на узбіччі і перекрила рух через міст
На Волині фура загрузла на узбіччі і перекрила рух через міст

На момент приїзду поліцейських офіцерів громад, вказану вантажівку вже намагалися витягнути місцеві мешканці трактором, однак дії були безрезультатними.
На Волині фура загрузла на узбіччі і перекрила рух через міст

Таким чином, «шерифи» прийняли рішення заручитись допомогою працівників Володимирського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області. Пояснивши, що ситуація вкрай тяжка, оскільки для надання допомоги потрібен сильніший автомобіль, пожежники поспішили на допомогу.
На Волині фура загрузла на узбіччі і перекрила рух через міст

Загалом вдалось вийти зі складної ситуації, спільними зусиллями поліції, пожежної та місцевих мешканців.

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Теги: допомога, Волинь
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