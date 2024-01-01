Синоптики попередили волинян про шквали





Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Після обіду 2 квітня очікується проходження холодно фронту. У зв'язку з цим по Волинській області пройдуть грозові дощі, очікуються шквали 17-22 м/с.



Надалі стане проходніше - нічна температура становитиме 2-7⁰ тепла, денна - 10-15⁰ тепла.



Протягом тижня збережеться нестійка дощова погода.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині завтра, 2 квітня, після обіду синоптики прогнозують шквали 17-22 метри за секунду.Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.Після обіду 2 квітня очікується проходження холодно фронту. У зв'язку з цим по Волинській області пройдуть грозові дощі, очікуються шквали 17-22 м/с.Надалі стане проходніше - нічна температура становитиме 2-7⁰ тепла, денна - 10-15⁰ тепла.Протягом тижня збережеться нестійка дощова погода.

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