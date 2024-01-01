Патрульні на Волині зловили 9 водіїв «під мухою»

Патрульні на Волині зловили 9 водіїв «під мухою»
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 9 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

Зокрема у Луцьку інспектори зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,26 проміле.
Патрульні на Волині зловили 9 водіїв «під мухою»

Ще одного нетверезого 23-річного керманича зупинили під час комендантської години. Він рухався на мопеді та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат —1,90 проміле.
Патрульні на Волині зловили 9 водіїв «під мухою»

У Ковелі патрульні помітили легковик Ford, який рухався з неосвітленим номерним знаком. Під час спілкування із водієм, інспектори помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на місці, результат — 1,<64 проміле.
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На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: патрульні, Луцьк
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