Патрульні на Волині зловили 9 водіїв «під мухою»

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 9 фактів керування транспортними засобамиПро це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Зокрема у Луцьку інспектори зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,26 проміле.Ще одного нетверезого 23-річного керманича зупинили під час комендантської години. Він рухався на мопеді та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат —1,90 проміле.У Ковелі патрульні помітили легковик Ford, який рухався з неосвітленим номерним знаком. Під час спілкування із водієм, інспектори помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на місці, результат — 1,<64 проміле.img big="736058"/>На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.