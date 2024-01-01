Професор луцького університету, якого поліція спіймала на п’яному водінні, уникнув покарання





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 22 лютого 2024 року, передає



10 листопада 2023 року близько 22 години патрульні затримали викладача та професора Луцького національного технічного університету Олександра Повстяного. На чоловіка склали адміністративний протокол за керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння. Патрульні вказували, що у Олександра Повстяного були явні ознаки нетверезого стану: запах алкоголю з порожнини рота, порушення мови, порушення координації рухів. Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння він відмовився.



Протокол про порушення передали до суду у листопаді 2023-го.



Однак у суді захисник Повстяного стверджував, що професор насправді не сідав п’яним за кермо. Він нібито звернувся до свого товариша, щоб той підвіз його додому. Зі слів захисника, професора забрали і везли на його ж автомобілі марки «Пежо». Вже по дорозі товариш нібито вирішив зняти гроші з банкомата, припаркувався на вулиці Даньшина, 18, і пішов. Саме тоді, за словами захисника, під’їхали працівники поліції та склали на Повстяного протокол про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, не взявши до уваги його заперечення. Такі ж свідчення у суді дав і товариш Повстяного.



Правоохоронці надали суду відео, де була зафіксована процедура складання відносно Олександра Повстяного протоколу. Однак суд дійшов висновку, що на записі немає доказів того, що за кермом авто дійсно перебував саме він.



Відтак, 22 лютого 2024 року суддя Луцького міськрайонного суду Лолітта Івасюта своєю постановою закрила провадження у справі про адміністративне правопорушення. Постанова судді вже набрала законної сили.



Варто додати, у листопаді 2023 року в мережі з’явилося відео інциденту. На цьому записі дійсно не видно, хто перебуває за кермом. Проте добре видно і чути, як Повстяной сам зізнається, що лише трохи «під’їхав».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці 2023-го професору кафедри прикладної механіки та мехатроніки Луцького національного технічного університету Олександру Повстяному виписали протокол за п’яне водіння. На місці події викладач запевняв, що лише трохи «під’їхав». А свідки розповідали, що професор напідпитку роз’їжджав вулицями Луцька. Однак суд не побачив порушення: протокол розглянули і справу закрили.Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 22 лютого 2024 року, передає Сила правди 10 листопада 2023 року близько 22 години патрульні затримали викладача та професора Луцького національного технічного університету. На чоловіка склали адміністративний протокол за керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння. Патрульні вказували, що у Олександра Повстяного були явні ознаки нетверезого стану: запах алкоголю з порожнини рота, порушення мови, порушення координації рухів. Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння він відмовився.Протокол про порушення передали до суду у листопаді 2023-го.Однак у суді захисник Повстяного стверджував, що професор насправді не сідав п’яним за кермо. Він нібито звернувся до свого товариша, щоб той підвіз його додому. Зі слів захисника, професора забрали і везли на його ж автомобілі марки «Пежо». Вже по дорозі товариш нібито вирішив зняти гроші з банкомата, припаркувався на вулиці Даньшина, 18, і пішов. Саме тоді, за словами захисника, під’їхали працівники поліції та склали на Повстяного протокол про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, не взявши до уваги його заперечення. Такі ж свідчення у суді дав і товариш Повстяного.Правоохоронці надали суду відео, де була зафіксована процедура складання відносно Олександра Повстяного протоколу. Однак суд дійшов висновку, що на записі немає доказів того, що за кермом авто дійсно перебував саме він.Відтак, 22 лютого 2024 року суддя Луцького міськрайонного судусвоєю постановою закрила провадження у справі про адміністративне правопорушення. Постанова судді вже набрала законної сили.Варто додати, у листопаді 2023 року в мережі з’явилося відео інциденту. На цьому записі дійсно не видно, хто перебуває за кермом. Проте добре видно і чути, як Повстяной сам зізнається, що лише трохи «під’їхав».

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