Волинянина без ключиці засудили за ухилення від мобілізації

Волинянина без ключиці засудили за ухилення від мобілізації
На Волині суд визнав винним в ухиленні від мобілізації чоловіка, в якого відсутня права ключиця – йому призначили покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Про це інформує Zaxid.net.

Як йдеться у вироку Горохівського районного суду від 20 березня, 1 серпня 2023 року військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого Андрія Никонюка придатним для служби та зобов’язала наступного дня прибути у пункт збору для подальшого відправлення до військової частини. Чоловік 2 серпня за вказаною адресою так і не з’явився. Як пояснив у суді, він за станом здоров’я є обмежено придатним до військової служби, бо «у нього повністю відсутня права ключиця, через що він не може піднімати праву руку».

Суддя Світлана Яремчук визнала волинянина винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період) та призначила йому покарання – один рік позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: суд, покарання, ухилянт
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