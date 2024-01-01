Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 9-11° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 8-13° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 9-11° тепла.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 8-13° тепла.

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