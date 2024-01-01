Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 9-11° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 8-13° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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