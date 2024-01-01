СБУ зловила двох охоронців російської катівні у Херсоні

Працівники СБУ затримали двох охоронців російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона.Про це в телеграмі інформує СБУ.Служба безпеки викрила ще двох колаборантів, які під час окупації Херсона, а після звільнення міста переховувались від правосуддя.Зловмисниками виявились місцеві чоловік та жінка, які на початку повномасштабного вторгнення рф підтримали загарбників.За це їх призначили до складу «адміністрації» російської катівні, яка діяла на базі захопленої на той час виправної колонії в обласному центрі.Там вони стали «інспекторами відділу охорони» окупаційного об’єкта. Їм видали формений одяг російського зразка, зброю та «посвідчення».Як встановило розслідування, колаборанти охороняли камери, до яких рашисти ув’язнювали учасників руху опору в регіоні.За наявною інформацією, у цих камерах окупанти застосовували до потерпілих тортури та намагались «вибити» з них згоду на співпрацю проти України.У застінках фігуранти допомагали загарбникам контролювати режим утримання ув’язнених українських патріотів.Після звільнення Херсона обидва зловмисники «залягли на дно» і переховувались від правосуддя, постійно змінюючи адреси проживання.Але Служба безпеки все одно встановила місця їхнього перебування і затримала.Слідчі української спецслужби повідомили затриманим про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Закарпатській областях за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.