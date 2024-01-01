Поліція: бабусю у Нововолинську вбив рідний онук

Поліція: бабусю у Нововолинську вбив рідний онук
Поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника, який вбив пенсіонерку у Нововолинську.

Ним виявився 27-річний внук волинянки. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу зловмиснику, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Василя Стуса у Нововолинську виявили мертву жінку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що загибла – 94-річна місцева жителька. На її тілі були видимі тілесні ушкодження. Труп направили на судово-медичну експертизу.

Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України й розпочали пошуки вбивці.

Після проведення ряду невідкладних слідчих дій та оперативних заходів поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний внук загиблої. Вже за декілька годин його затримали.

Досудове розслідування у справі триває. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу зловмиснику.

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Теги: вбивство, Волинь
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