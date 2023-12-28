Пів сотні волинян заробили понад мільйон, - податкова

Пів сотні волинян заробили понад мільйон, - податкова
На Волині 53 чоловік вказали у декларації, що їхній дохід торік перевищив один мільйон гривень.

Про це в інтерв’ю виданню Конкурент розповів начальник управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Волинській області Володимир Дяк.

Впродовж трьох місяців доходи задекларували понад 2,3 тисячі волинян. Разом вони відзвітувалися про понад 800 мільйонів гривень. Перший позитив очевидний, оскільки наразі кількість декларантів на 750 більша проти такого періоду минулого року, а сума задекларованого доходу перевищує минулорічні показники на 400 мільйонів гривень.

«Якщо ви торік отримали доходи, але не сплатили із них ПДФО та військовий збір, то зобов’язані подати річну податкову декларацію. Така вимога Конституції України, оскільки стаття 67 Основного Закону нашої держави зобов’язує громадян сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, встановлених законом. Відповідно до вказаної законодавчої норми громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом», - каже він.

З його слів, наразі подано 53 декларації, у яких вказано дохід понад 1 мільйон гривень.


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Теги: гроші, бізнес
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