Зворушливий збіг обставин: у Луцьку господарям повернули зниклого песика
Сьогодні, 17:34
В обласному центрі Волині патрульні поліцейські розшукали зниклого собаку і повернули господарям.
Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
Патрульні виявили легковик, який зупинився посеред вулиці Глушець. Коли інспектори під’їхали до автомобіля, то з’ясувалося, що на дорогу вибіг песик та водій змушений був пригальмувати.
На місці поліцейські за допомогою соціальних мереж встановили, що тварину вже шукають господарі. Патрульні зв’язались із власницею собаки та повідомили про знахідку. Жінка дуже зраділа поверненню свого чотирилапого друга.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
Патрульні виявили легковик, який зупинився посеред вулиці Глушець. Коли інспектори під’їхали до автомобіля, то з’ясувалося, що на дорогу вибіг песик та водій змушений був пригальмувати.
На місці поліцейські за допомогою соціальних мереж встановили, що тварину вже шукають господарі. Патрульні зв’язались із власницею собаки та повідомили про знахідку. Жінка дуже зраділа поверненню свого чотирилапого друга.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Обстріл Харківщини: загинув дідусь
Сьогодні, 18:11
Пів сотні волинян заробили понад мільйон, - податкова
Сьогодні, 17:52
Зворушливий збіг обставин: у Луцьку господарям повернули зниклого песика
Сьогодні, 17:34
Російський посол не прибув на вимогу в МЗС Польщі
Сьогодні, 17:13