Зворушливий збіг обставин: у Луцьку господарям повернули зниклого песика

Зворушливий збіг обставин: у Луцьку господарям повернули зниклого песика
В обласному центрі Волині патрульні поліцейські розшукали зниклого собаку і повернули господарям.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.

Патрульні виявили легковик, який зупинився посеред вулиці Глушець. Коли інспектори під’їхали до автомобіля, то з’ясувалося, що на дорогу вибіг песик та водій змушений був пригальмувати.
Зворушливий збіг обставин: у Луцьку господарям повернули зниклого песика

На місці поліцейські за допомогою соціальних мереж встановили, що тварину вже шукають господарі. Патрульні зв’язались із власницею собаки та повідомили про знахідку. Жінка дуже зраділа поверненню свого чотирилапого друга.
Зворушливий збіг обставин: у Луцьку господарям повернули зниклого песика

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Теги: патрульні, Луцьк
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