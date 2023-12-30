Російський посол не прибув на вимогу в МЗС Польщі

Сергій Андрєєв не прибув до відомства, де йому повинні були вручити ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою.



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Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський сказав, що ноту протесту доставлять до російського МЗС "іншим шляхом".



"Нам цікаво, чи виконує посол вказівки МЗС у Москві та чи вміє належним чином представляти інтереси російської федерації у Варшаві", – сказав речник польського МЗС.



Уночі 24 березня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі.



Польща підняла авіацію і могла б збити цю ракету, але військові вирішили, що лише спостерігатимуть за ворожим об'єктом, який пробув у повітряному просторі країни НАТО 39 секунд і повернувся у бік Львівської області.



Згодом польське МЗС заявило, що вимагатиме від росії пояснень яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.



Глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив у понеділок вранці, що поговорить із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо інциденту з російською ракетою.



Також у польських збройних силах повідомили, що військові знали, що російська ракета, яка вранці пролетіла через Люблінське воєводство, повернеться до України. Її не збили, бо це "було ризиковано для населення".

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У польському Міністерстві закордонних справ повідомили, що посол росіїне прибув до відомства, де йому повинні були вручити ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою.Про це пише LB.ua з посиланням на RMF24.Речник Міністерства закордонних справ Польщісказав, що ноту протесту доставлять до російського МЗС "іншим шляхом"."Нам цікаво, чи виконує посол вказівки МЗС у Москві та чи вміє належним чином представляти інтереси російської федерації у Варшаві", – сказав речник польського МЗС.Уночі 24 березня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атакиПольща підняла авіацію і могла б збити цю ракету, але військові вирішили, що лише спостерігатимуть за ворожим об'єктом, який пробув у повітряному просторі країни НАТО 39 секунд і повернувся у бік Львівської області.Згодом польське МЗС заявило, що вимагатиме від росії пояснень яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.Глава польської дипломатіїзаявив у понеділок вранці, що поговорить із генсеком НАТОщодо інциденту з російською ракетою.Також у польських збройних силах повідомили, що військові знали, що російська ракета, яка вранці пролетіла через Люблінське воєводство, повернеться до України. Її не збили, бо це "було ризиковано для населення".Читайте головні новини LB.ua в соціальних

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