У Луцьку вимикають опалення

У Луцьку вимикають опалення
Цього четверга, 28 березня, в обласному центрі Волині припиняють опалювальний сезон.

Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Зі слів Поліщука, опалювальний сезон у Луцьку припинять у четвер.

Таке рішення ухвалено з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою економії коштів містян й необхідності ефективно використовувати енергоносії.

При цьому "Луцьктепло" буде готове відновити подачу теплоносія для потреб лікарняних закладів на їх запит у разі пониження температури.

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Теги: опалення, Луцьк
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