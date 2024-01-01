У Луцьку вимикають опалення

припиняють опалювальний сезон.



Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Зі слів Поліщука, опалювальний сезон у Луцьку припинять у четвер.



Таке рішення ухвалено з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою економії коштів містян й необхідності ефективно використовувати енергоносії.



При цьому "Луцьктепло" буде готове відновити подачу теплоносія для потреб лікарняних закладів на їх запит у разі пониження температури.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього четверга, 28 березня, в обласному центрі ВолиніПро це у телеграмі повідомив Луцький міський головаЗі слів Поліщука, опалювальний сезон у Луцьку припинять у четвер.Таке рішення ухвалено з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою економії коштів містян й необхідності ефективно використовувати енергоносії.При цьому "Луцьктепло" буде готове відновити подачу теплоносія для потреб лікарняних закладів на їх запит у разі пониження температури.

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