У Луцьку вимкнуть опалення після стабільного потепління





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 13 березня, члени виконкому під час чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.



У документі йдеться про те, що після підвищення протягом трьох діб середньодобової температури зовнішнього повітря вище + 8 С° теплопостачальні підприємства, виробники та виконавці послуг з теплопостачання у місті Луцьку та населених пунктах Луцької міської територіальної громади, припинять опалювальний сезон 2023/2024 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку припинять опалювальний сезон, якщо температура повітря три доби перевищуватиме + 8 С°.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 13 березня, члени виконкому під час чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.У документі йдеться про те, що після підвищення протягом трьох діб середньодобової температури зовнішнього повітря вище + 8 С° теплопостачальні підприємства, виробники та виконавці послуг з теплопостачання у місті Луцьку та населених пунктах Луцької міської територіальної громади, припинять опалювальний сезон 2023/2024 років.

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