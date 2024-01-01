У Луцьку вимкнуть опалення після стабільного потепління

У Луцьку вимкнуть опалення після стабільного потепління
У Луцьку припинять опалювальний сезон, якщо температура повітря три доби перевищуватиме + 8 С°.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 13 березня, члени виконкому під час чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.

У документі йдеться про те, що після підвищення протягом трьох діб середньодобової температури зовнішнього повітря вище + 8 С° теплопостачальні підприємства, виробники та виконавці послуг з теплопостачання у місті Луцьку та населених пунктах Луцької міської територіальної громади, припинять опалювальний сезон 2023/2024 років.


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Теги: Луцьк, опалення
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