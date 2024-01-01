Один підрозділ ССО за день знищив 25 окупантів і 6 одиниць техніки: ефектне відео
Сьогодні, 12:29
Один підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом доби знищив 25 окупантів та 6 одиниць техніки.
Про це в телеграмі повідомляє командування ССО ЗСУ.
У зоні відповідальності 8 полку ССО за час ведення розвідки було виявлено техніку та живу сили противника. Прийнято рішення на застосування FPV дронів.
За результатами роботи пошкоджено та виведено з ладу:
- 2 танки;
- ТОС-1А «Сонцепьок»;
- 3 ББМ.
Крім того, знищено 13 та поранено 12 окупантів.
«Це був дуже важкий день, і водночас – продуктивний, я не полишав пульт довше як на пару хвилин», - зазначив оператор 8 полку ССО.
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Про це в телеграмі повідомляє командування ССО ЗСУ.
У зоні відповідальності 8 полку ССО за час ведення розвідки було виявлено техніку та живу сили противника. Прийнято рішення на застосування FPV дронів.
За результатами роботи пошкоджено та виведено з ладу:
- 2 танки;
- ТОС-1А «Сонцепьок»;
- 3 ББМ.
Крім того, знищено 13 та поранено 12 окупантів.
«Це був дуже важкий день, і водночас – продуктивний, я не полишав пульт довше як на пару хвилин», - зазначив оператор 8 полку ССО.
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