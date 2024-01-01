Один підрозділ ССО за день знищив 25 окупантів і 6 одиниць техніки: ефектне відео

Один підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом доби знищив 25 окупантів та 6 одиниць техніки.Про це в телеграмі повідомляє командування ССО ЗСУ.У зоні відповідальності 8 полку ССО за час ведення розвідки було виявлено техніку та живу сили противника. Прийнято рішення на застосування FPV дронів.За результатами роботи- 2 танки;- ТОС-1А «Сонцепьок»;- 3 ББМ.Крім того, знищено 13 та поранено 12 окупантів.«Це був дуже важкий день, і водночас – продуктивний, я не полишав пульт довше як на пару хвилин», - зазначив оператор 8 полку ССО.