Один підрозділ ССО за день знищив 25 окупантів і 6 одиниць техніки: ефектне відео

Один підрозділ ССО за день знищив 25 окупантів і 6 одиниць техніки: ефектне відео
Один підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом доби знищив 25 окупантів та 6 одиниць техніки.

Про це в телеграмі повідомляє командування ССО ЗСУ.

У зоні відповідальності 8 полку ССО за час ведення розвідки було виявлено техніку та живу сили противника. Прийнято рішення на застосування FPV дронів.

За результатами роботи пошкоджено та виведено з ладу:

- 2 танки;
- ТОС-1А «Сонцепьок»;
- 3 ББМ.

Крім того, знищено 13 та поранено 12 окупантів.

«Це був дуже важкий день, і водночас – продуктивний, я не полишав пульт довше як на пару хвилин», - зазначив оператор 8 полку ССО.


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Теги: війна, ЗСУ
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