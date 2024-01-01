Волинські воїни знищили ракетний комплекс «Бук-М1»





Про це у телеграмі повідомляє військова частина.



«Знищено ЗРК «Бук-М1»! Знову відмінна робота ударної групи «Харон» Князівської бригади!» - йдеться в коментарі до відео.







Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили ворожу техніку.Про це у телеграмі повідомляє військова частина.«Знищено ЗРК «Бук-М1»! Знову відмінна робота ударної групи «Харон» Князівської бригади!» - йдеться в коментарі до відео.Нагадаємо, у Волинській бригадіна кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська

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