Волинські воїни знищили ракетний комплекс «Бук-М1»

Волинські воїни знищили ракетний комплекс «Бук-М1»
У мережі опублікували відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили ворожу техніку.

Про це у телеграмі повідомляє військова частина.

«Знищено ЗРК «Бук-М1»! Знову відмінна робота ударної групи «Харон» Князівської бригади!» - йдеться в коментарі до відео.



Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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