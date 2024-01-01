Волинські воїни знищили ракетний комплекс «Бук-М1»
Сьогодні, 13:08
У мережі опублікували відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили ворожу техніку.
Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
«Знищено ЗРК «Бук-М1»! Знову відмінна робота ударної групи «Харон» Князівської бригади!» - йдеться в коментарі до відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
«Знищено ЗРК «Бук-М1»! Знову відмінна робота ударної групи «Харон» Князівської бригади!» - йдеться в коментарі до відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські воїни знищили ракетний комплекс «Бук-М1»
Сьогодні, 13:08
Коли і де в Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК
Сьогодні, 12:40