Депутатка Херсонської облради вигадала собі ім’я, що працювати на окупантів

Депутатка Херсонської облради вигадала собі ім’я, що працювати на окупантів
Правоохоронці повідомили про підозру депутатці Херсонської облради, яка під вигаданим ім'ям працювала на окупантів.

Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру депутатці обласної ради у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Також їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, підозрювана у липні 2022 року пішла на співпрацю із ворогом.

Вона обійняла посаду «начальника» у незаконному «Управлении здравоохранения Департамента социальной политики ВГА Херсонской городской территориальной громады».

Усвідомлюючи наслідки своєї співпраці із ворогом, жінка використовувала у роботі псевдонім.

На посаді виконувала розпорядження окупаційної влади, налагоджувала роботу закладів системи охорони здоров’я за російськими стандартами та протоколами.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Херсонській області.

За даними телеграмканалу Оперативний ЗСУ, мова йде про депутатку Херсонської облради Світлану Межерицьку.

Депутатка Херсонської облради вигадала собі ім’я, що працювати на окупантів

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Теги: зрадники, СБУ
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