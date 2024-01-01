Депутатка Херсонської облради вигадала собі ім’я, що працювати на окупантів
Сьогодні, 13:23
Правоохоронці повідомили про підозру депутатці Херсонської облради, яка під вигаданим ім'ям працювала на окупантів.
Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру депутатці обласної ради у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Також їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
За даними слідства, підозрювана у липні 2022 року пішла на співпрацю із ворогом.
Вона обійняла посаду «начальника» у незаконному «Управлении здравоохранения Департамента социальной политики ВГА Херсонской городской территориальной громады».
Усвідомлюючи наслідки своєї співпраці із ворогом, жінка використовувала у роботі псевдонім.
На посаді виконувала розпорядження окупаційної влади, налагоджувала роботу закладів системи охорони здоров’я за російськими стандартами та протоколами.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Херсонській області.
За даними телеграмканалу Оперативний ЗСУ, мова йде про депутатку Херсонської облради Світлану Межерицьку.
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Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру депутатці обласної ради у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Також їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
За даними слідства, підозрювана у липні 2022 року пішла на співпрацю із ворогом.
Вона обійняла посаду «начальника» у незаконному «Управлении здравоохранения Департамента социальной политики ВГА Херсонской городской территориальной громады».
Усвідомлюючи наслідки своєї співпраці із ворогом, жінка використовувала у роботі псевдонім.
На посаді виконувала розпорядження окупаційної влади, налагоджувала роботу закладів системи охорони здоров’я за російськими стандартами та протоколами.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Херсонській області.
За даними телеграмканалу Оперативний ЗСУ, мова йде про депутатку Херсонської облради Світлану Межерицьку.
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