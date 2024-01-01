Депутатка Херсонської облради вигадала собі ім’я, що працювати на окупантів

Правоохоронці повідомили про підозру депутатці Херсонської облради, яка під вигаданим ім'ям працювала на окупантів.Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру депутатці обласної ради у(ч. 5 ст. 111-1 КК України).Також їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою.За даними слідства, підозрювана у липні 2022 року пішла на співпрацю із ворогом.Вона обійняла посаду «начальника» у незаконному «Управлении здравоохранения Департамента социальной политики ВГА Херсонской городской территориальной громады».Усвідомлюючи наслідки своєї співпраці із ворогом, жінка використовувала у роботі псевдонім.На посаді виконувала розпорядження окупаційної влади, налагоджувала роботу закладів системи охорони здоров’я за російськими стандартами та протоколами.Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Херсонській області.За даними телеграмканалу Оперативний ЗСУ, мова йде про депутатку Херсонської облради