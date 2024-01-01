«Шахед» повністю знищив під’їзд 5-поверхівки в Сумах, є загиблі і поранені

безпілотними летальними апаратами типу «Шахед», один з яких влучив у житловий п’ятиповерховий будинок.



Внаслідок удару сталося загоряння, повністю зруйнований один під’їзд будинку. Пошкоджено щонайменше 30 квартир, 15 з яких повністю знищені. Є загиблі та поранені, інформація уточнюється, пошуково-рятувальна операція триває і досі, повідомляє поліція Сумської області.



На місці працюють усі необхідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину росії, опитують громадян, надають психологічну допомогу, забезпечують правопорядок.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».



Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Херсонській області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська сьогодні, 13 березня, атакували Суми, один з яких влучив у житловий п’ятиповерховий будинок.Внаслідок удару сталося загоряння, повністю зруйнований один під’їзд будинку. Пошкоджено щонайменше 30 квартир, 15 з яких повністю знищені. Є загиблі та поранені, інформація уточнюється, пошуково-рятувальна операція триває і досі, повідомляє поліція Сумської області.На місці працюють усі необхідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину росії, опитують громадян, надають психологічну допомогу, забезпечують правопорядок.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Херсонській області.

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