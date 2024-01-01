«Шахед» повністю знищив під’їзд 5-поверхівки в Сумах, є загиблі і поранені

«Шахед» повністю знищив під’їзд 5-поверхівки в Сумах, є загиблі і поранені
Російські війська сьогодні, 13 березня, атакували Суми безпілотними летальними апаратами типу «Шахед», один з яких влучив у житловий п’ятиповерховий будинок.

Внаслідок удару сталося загоряння, повністю зруйнований один під’їзд будинку. Пошкоджено щонайменше 30 квартир, 15 з яких повністю знищені. Є загиблі та поранені, інформація уточнюється, пошуково-рятувальна операція триває і досі, повідомляє поліція Сумської області.

На місці працюють усі необхідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину росії, опитують громадян, надають психологічну допомогу, забезпечують правопорядок.
«Шахед» повністю знищив під’їзд 5-поверхівки в Сумах, є загиблі і поранені
«Шахед» повністю знищив під’їзд 5-поверхівки в Сумах, є загиблі і поранені

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».
«Шахед» повністю знищив під’їзд 5-поверхівки в Сумах, є загиблі і поранені

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Херсонській області.



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Теги: загиблі, війна
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