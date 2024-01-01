На війні обірвалося життя волинянина Геннадія Кондратюка
Сьогодні, 14:34
У Поворську громаду на Волині надійшла сумна звістка з фронту. Війна продовжує безпощадно забирати хоробрих синів України.
Про це у фейсбуці інформує Поворська громада.
На Донеччині 12 березня 2024 року загинув військовий, житель села Поворськ - Кондратюк Геннадій Петрович, 1972 року народження.
«Гірко й боляче усвідомлювати, що кращі сини України йдуть у небесне військо. Такою високою і страшною є ціна нашої свободи. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Низький уклін, честь і Слава Герою!» - зазначили у громаді.
Інформацію про дату і час скорботної зустрічі та чин похорону Героя повідомлять згодом.
13-17 березня 2024 року в Поворській горомаді оголошено Днями жалоби за загиблим Геннадієм Кондратюком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує Поворська громада.
На Донеччині 12 березня 2024 року загинув військовий, житель села Поворськ - Кондратюк Геннадій Петрович, 1972 року народження.
«Гірко й боляче усвідомлювати, що кращі сини України йдуть у небесне військо. Такою високою і страшною є ціна нашої свободи. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Низький уклін, честь і Слава Герою!» - зазначили у громаді.
Інформацію про дату і час скорботної зустрічі та чин похорону Героя повідомлять згодом.
13-17 березня 2024 року в Поворській горомаді оголошено Днями жалоби за загиблим Геннадієм Кондратюком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем
Сьогодні, 15:06
Новий скандал у Польщі: силовики затримали журналістів із Волині
Сьогодні, 14:51
На війні обірвалося життя волинянина Геннадія Кондратюка
Сьогодні, 14:34
Переселенці у Ковелі отримали 24 квартири
Сьогодні, 14:21