На війні обірвалося життя волинянина Геннадія Кондратюка

На війні обірвалося життя волинянина Геннадія Кондратюка
У Поворську громаду на Волині надійшла сумна звістка з фронту. Війна продовжує безпощадно забирати хоробрих синів України.

Про це у фейсбуці інформує Поворська громада.

На Донеччині 12 березня 2024 року загинув військовий, житель села Поворськ - Кондратюк Геннадій Петрович, 1972 року народження.
На війні обірвалося життя волинянина Геннадія Кондратюка

«Гірко й боляче усвідомлювати, що кращі сини України йдуть у небесне військо. Такою високою і страшною є ціна нашої свободи. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Низький уклін, честь і Слава Герою!» - зазначили у громаді.

Інформацію про дату і час скорботної зустрічі та чин похорону Героя повідомлять згодом.

13-17 березня 2024 року в Поворській горомаді оголошено Днями жалоби за загиблим Геннадієм Кондратюком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем
Сьогодні, 15:06
Новий скандал у Польщі: силовики затримали журналістів із Волині
Сьогодні, 14:51
На війні обірвалося життя волинянина Геннадія Кондратюка
Сьогодні, 14:34
Переселенці у Ковелі отримали 24 квартири
Сьогодні, 14:21
«Шахед» повністю знищив під’їзд 5-поверхівки в Сумах, є загиблі і поранені
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем
Сьогодні, 15:06
«Шахед» повністю знищив під’їзд 5-поверхівки в Сумах, є загиблі і поранені «Шахед» повністю знищив під’їзд 5-поверхівки в Сумах, є загиблі і поранені
Сьогодні, 14:05
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову
Сьогодні, 12:08
На війні обірвалося життя волинянина Олега Терещука На війні обірвалося життя волинянина Олега Терещука
12 березень, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь «На щиті» повертається Герой Максим Дітман, який був похований у Дніпрі
Сьогодні, 15:30
 0
Шуфрича залишили у в’язниці ще на 2 місяці
Сьогодні, 15:22
 0
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем
Сьогодні, 15:06
 0
Новий скандал у Польщі: силовики затримали журналістів із Волині
Сьогодні, 14:51
 0
На війні обірвалося життя волинянина Геннадія Кондратюка
Сьогодні, 14:34
 0
Медіа
відео
1/8