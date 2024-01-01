На війні обірвалося життя волинянина Геннадія Кондратюка

У Поворську громаду на Волині надійшла сумна звістка з фронту. Війна продовжує безпощадно забирати хоробрих синів України.Про це у фейсбуці інформує Поворська громада.На Донеччині 12 березня 2024 року загинув військовий, житель села Поворськ -, 1972 року народження.«Гірко й боляче усвідомлювати, що кращі сини України йдуть у небесне військо. Такою високою і страшною є ціна нашої свободи. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Низький уклін, честь і Слава Герою!» - зазначили у громаді.Інформацію про дату і час скорботної зустрічі та чин похорону Героя повідомлять згодом.13-17 березня 2024 року в Поворській горомаді оголошено Днями жалоби за загиблим Геннадієм Кондратюком.