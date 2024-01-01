На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем

В Устилузі на Волині громада навколішки зустріла скорботний кортежі із тілом полеглого воїнаПро це у фейсбуці повідомляє Устилузька міськрада.«Знову страшним смутком покрита Устилузька громада. На рідну землю, повернувся Захисник — Гуль Ігор Васильович!» - зазначили у міськраді.Краяни зустріли свого Захисника на колінах живим коридором Слави з прапорами., як і пам'ять про нашого солдата.«В останній земний шлях Захисника проведемо завтра, 14 березня 2024, об 11:00. Прощання розпочнення в селі П'ятидні з будинку по вулиці Сільська» - йдеться у повідомленні.Відспівування військовослужбовця здійснюватиметься у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села П'ятидні. Поховають солдата Ігоря Гуля на місцевому кладовищі.