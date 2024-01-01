На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем
Сьогодні, 15:06
В Устилузі на Волині громада навколішки зустріла скорботний кортежі із тілом полеглого воїна Ігоря Гуля.
Про це у фейсбуці повідомляє Устилузька міськрада.
«Знову страшним смутком покрита Устилузька громада. На рідну землю, повернувся Захисник — Гуль Ігор Васильович!» - зазначили у міськраді.
Краяни зустріли свого Захисника на колінах живим коридором Слави з прапорами. Біль втрати вічний, як і пам'ять про нашого солдата.
«В останній земний шлях Захисника проведемо завтра, 14 березня 2024, об 11:00. Прощання розпочнення в селі П'ятидні з будинку по вулиці Сільська» - йдеться у повідомленні.
Відспівування військовослужбовця здійснюватиметься у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села П'ятидні. Поховають солдата Ігоря Гуля на місцевому кладовищі.
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Про це у фейсбуці повідомляє Устилузька міськрада.
«Знову страшним смутком покрита Устилузька громада. На рідну землю, повернувся Захисник — Гуль Ігор Васильович!» - зазначили у міськраді.
Краяни зустріли свого Захисника на колінах живим коридором Слави з прапорами. Біль втрати вічний, як і пам'ять про нашого солдата.
«В останній земний шлях Захисника проведемо завтра, 14 березня 2024, об 11:00. Прощання розпочнення в селі П'ятидні з будинку по вулиці Сільська» - йдеться у повідомленні.
Відспівування військовослужбовця здійснюватиметься у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села П'ятидні. Поховають солдата Ігоря Гуля на місцевому кладовищі.
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