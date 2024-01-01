На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем

На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем
В Устилузі на Волині громада навколішки зустріла скорботний кортежі із тілом полеглого воїна Ігоря Гуля.

Про це у фейсбуці повідомляє Устилузька міськрада.

«Знову страшним смутком покрита Устилузька громада. На рідну землю, повернувся Захисник — Гуль Ігор Васильович!» - зазначили у міськраді.
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем

Краяни зустріли свого Захисника на колінах живим коридором Слави з прапорами. Біль втрати вічний, як і пам'ять про нашого солдата.
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем

«В останній земний шлях Захисника проведемо завтра, 14 березня 2024, об 11:00. Прощання розпочнення в селі П'ятидні з будинку по вулиці Сільська» - йдеться у повідомленні.

Відспівування військовослужбовця здійснюватиметься у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села П'ятидні. Поховають солдата Ігоря Гуля на місцевому кладовищі.

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Теги: загиблі, війна
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