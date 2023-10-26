Новий скандал у Польщі: силовики затримали журналістів із Волині

вантажних перевезень на російсько-польському кордоні.



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Редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними потягами та автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин.



Згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський. Також, планувалося поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі.



Приблизно о 13:10 за місцевим часом журналістів затримали працівники поліції в кількості 5-6 осіб у місті Бранєво. Вони відібрали майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, мікрофони, павербанки й навіть селфі-палиці.



«Район.Закордон поїхав на північ Польщі, до кордону з Калінінградською областю РФ, щоб побачити, як через Польщу у Європу досі йдуть газ та зерно з Росії. Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД – Руской железной дорогі. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила», – розповідає журналіст Юрій Конкевич.



Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме – російські вагони скрапленого газу.



Крім того, працівники поліції обшукали автомобіль без згоди журналістів. З рюкзака, який був в автомобілі, вилучили редакційний ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла та інші особисті речі.



Працівники поліції відмовили у дзвінку консулу, редакції та родичам без пояснень причин.



«Редакція зараз самотужки розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років. Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність. Відсутність техніки значною мірою блокує діяльність Інформаційного агентства «Район.ін.юа», – звертається директор Ігор Денисевич.



Редакція звернулася до Національної спілки журналістів України та Незалежної медіа-профспілки України із проханням апелювати до Асоціації польських журналістів та Міжнародної і Європейської федерації журналістів із закликом захистити права журналістів Юрія Конкевича та Олександра Пілюка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські силовики затримали двох журналістів волинського медіа «Район.ін.юа». Репортери готували матеріал щодоПро це пише Район.in.ua Редактората відеооператоразатримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними потягами та автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин.Згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський. Також, планувалося поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі.Приблизно о 13:10 за місцевим часом журналістів затримали працівники поліції в кількості 5-6 осіб у місті Бранєво. Вони відібрали майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, мікрофони, павербанки й навіть селфі-палиці.«Район.Закордон поїхав на північ Польщі, до кордону з Калінінградською областю РФ, щоб побачити, як через Польщу у Європу досі йдуть газ та зерно з Росії. Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД – Руской железной дорогі. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила», – розповідає журналіст Юрій Конкевич.Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме – російські вагони скрапленого газу.Крім того, працівники поліції обшукали автомобіль без згоди журналістів. З рюкзака, який був в автомобілі, вилучили редакційний ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла та інші особисті речі.Працівники поліції відмовили у дзвінку консулу, редакції та родичам без пояснень причин.«Редакція зараз самотужки розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років. Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність. Відсутність техніки значною мірою блокує діяльність Інформаційного агентства «Район.ін.юа», – звертається директорРедакція звернулася до Національної спілки журналістів України та Незалежної медіа-профспілки України із проханням апелювати до Асоціації польських журналістів та Міжнародної і Європейської федерації журналістів із закликом захистити права журналістів Юрія Конкевича та Олександра Пілюка.

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