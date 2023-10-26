Новий скандал у Польщі: силовики затримали журналістів із Волині

Новий скандал у Польщі: силовики затримали журналістів із Волині
Польські силовики затримали двох журналістів волинського медіа «Район.ін.юа». Репортери готували матеріал щодо вантажних перевезень на російсько-польському кордоні.

Про це пише Район.in.ua.

Редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними потягами та автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин.

Згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський. Також, планувалося поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі.

Приблизно о 13:10 за місцевим часом журналістів затримали працівники поліції в кількості 5-6 осіб у місті Бранєво. Вони відібрали майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, мікрофони, павербанки й навіть селфі-палиці.

«Район.Закордон поїхав на північ Польщі, до кордону з Калінінградською областю РФ, щоб побачити, як через Польщу у Європу досі йдуть газ та зерно з Росії. Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД – Руской железной дорогі. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила», – розповідає журналіст Юрій Конкевич.

Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме – російські вагони скрапленого газу.

Крім того, працівники поліції обшукали автомобіль без згоди журналістів. З рюкзака, який був в автомобілі, вилучили редакційний ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла та інші особисті речі.

Працівники поліції відмовили у дзвінку консулу, редакції та родичам без пояснень причин.

«Редакція зараз самотужки розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років. Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність. Відсутність техніки значною мірою блокує діяльність Інформаційного агентства «Район.ін.юа», – звертається директор Ігор Денисевич.

Редакція звернулася до Національної спілки журналістів України та Незалежної медіа-профспілки України із проханням апелювати до Асоціації польських журналістів та Міжнародної і Європейської федерації журналістів із закликом захистити права журналістів Юрія Конкевича та Олександра Пілюка.


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Теги: журналісти, ЗМІ
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