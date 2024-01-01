Переселенці у Ковелі отримали 24 квартири

У Ковелі на Волині ключі відвручили сім’ям внутрішньо переміщених українців, які змушені були покинути свої домівки внаслідок повномасшабного російського вторгнення.Про це у телеграмі повідомив мер КовеляЦі люди знайшли прихисток у Ковелі. Нове тимчасове житло, а це 2 будинки, в яких можуть проживати орієнтовно 70 мешканців, реконструйовані за кошти міжнародної фінансової організації НЕФКО та Європейського Союзу.«Під житло для переселенців ми обладнали адміністративну будівлю та навчально-побутовий корпус у центрі міста на вулиці Драгоманова – це 18 та 6 квартир відповідно», - зазначив Чайка.Загальний бюджет проєкту з реконструкції будівель на вулиці Драгоманова у Ковелі становить 1,86 мільйонів євро.