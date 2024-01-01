Переселенці у Ковелі отримали 24 квартири
Сьогодні, 14:21
У Ковелі на Волині ключі від 24 нових квартир вручили сім’ям внутрішньо переміщених українців, які змушені були покинути свої домівки внаслідок повномасшабного російського вторгнення.
Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Ці люди знайшли прихисток у Ковелі. Нове тимчасове житло, а це 2 будинки, в яких можуть проживати орієнтовно 70 мешканців, реконструйовані за кошти міжнародної фінансової організації НЕФКО та Європейського Союзу.
«Під житло для переселенців ми обладнали адміністративну будівлю та навчально-побутовий корпус у центрі міста на вулиці Драгоманова – це 18 та 6 квартир відповідно», - зазначив Чайка.
Загальний бюджет проєкту з реконструкції будівель на вулиці Драгоманова у Ковелі становить 1,86 мільйонів євро.
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Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Ці люди знайшли прихисток у Ковелі. Нове тимчасове житло, а це 2 будинки, в яких можуть проживати орієнтовно 70 мешканців, реконструйовані за кошти міжнародної фінансової організації НЕФКО та Європейського Союзу.
«Під житло для переселенців ми обладнали адміністративну будівлю та навчально-побутовий корпус у центрі міста на вулиці Драгоманова – це 18 та 6 квартир відповідно», - зазначив Чайка.
Загальний бюджет проєкту з реконструкції будівель на вулиці Драгоманова у Ковелі становить 1,86 мільйонів євро.
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