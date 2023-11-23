Переселенці у Ковелі отримають 24 квартири

Наразі 24 квартири для внутрішньо переміщених осіб у двох будинках на вулиці Драгоманова у Ковелі майже готові до заселення.Тут триває прибирання приміщень після ремонту, облагородження території, а у майбутньому – і озеленення, інформує у телеграмі Ковельський міський головаЖитло будують за кошти Євросоюзу у співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. Реконструкцією двох нежитлових приміщень (двоповерхового та триповерхового) під житло для ВПО займається ТзОВ «ВолБуд». Кошти перераховують безпосередньо підряднику.«Станом на зараз маємо заяви від 95 сімей з числа ВПО, що потребують надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання. У складі цих сімей – 239 людей», - каже мер.У лютому відбудеться визначення переліку сімей, які отримають тимчасове житло відповідно до розробленого раніше документу – Порядку формування фонду житла, призначеного дляна території Ковельської міської територіальної громади. Цьому передуватиме засідання відповідної комісії, погодження її рішення на виконкомі.«Зауважу, що усі 24 квартири будуть комунальними, тож мешканці не зможуть їх приватизувати. Користування житлом – тимчасове (на 5 років)», - запевняє Ігор Чайка.