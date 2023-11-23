Переселенці у Ковелі отримають 24 квартири

Переселенці у Ковелі отримають 24 квартири
Наразі 24 квартири для внутрішньо переміщених осіб у двох будинках на вулиці Драгоманова у Ковелі майже готові до заселення.

Тут триває прибирання приміщень після ремонту, облагородження території, а у майбутньому – і озеленення, інформує у телеграмі Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Житло будують за кошти Євросоюзу у співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. Реконструкцією двох нежитлових приміщень (двоповерхового та триповерхового) під житло для ВПО займається ТзОВ «ВолБуд». Кошти перераховують безпосередньо підряднику.
Переселенці у Ковелі отримають 24 квартири

«Станом на зараз маємо заяви від 95 сімей з числа ВПО, що потребують надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання. У складі цих сімей – 239 людей», - каже мер.
Переселенці у Ковелі отримають 24 квартири

У лютому відбудеться визначення переліку сімей, які отримають тимчасове житло відповідно до розробленого раніше документу – Порядку формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на території Ковельської міської територіальної громади. Цьому передуватиме засідання відповідної комісії, погодження її рішення на виконкомі.
Переселенці у Ковелі отримають 24 квартири

«Зауважу, що усі 24 квартири будуть комунальними, тож мешканці не зможуть їх приватизувати. Користування житлом – тимчасове (на 5 років)», - запевняє Ігор Чайка.
Переселенці у Ковелі отримають 24 квартири
Переселенці у Ковелі отримають 24 квартири
Переселенці у Ковелі отримають 24 квартири

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Теги: переселенці, Волинь
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