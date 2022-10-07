У реконструйований гуртожиток луцького вишу почали заселяти переселенців



180 студентів та викладачів мешкатимуть у новому гуртожитку.



Про це Ірина Вахович.



У будівлі є 54 кімнати для студентів, сім кімнат поліпшеного планування з санвузлами, а також вісім смарт-квартир.



Реконструкцію розпочали в грудні 2022 року, закінчили менше, ніж за рік, каже Ірина Вахович. З її слів, кошторис робіт за програмою НЕФКО – мільйон 600 тисяч євро.



"Тут повністю термомодернізація зроблена, перекриття, комунікації змінені, благоустрій території, все зроблено в середині, і техніка, і меблі – все входить в цей бюджет", — говорить ректорка.



Другокурсниця Анна Черненко із Краматорська мешкатиме у кімнаті вдвох із сусідкою. Каже: умовами задоволена.



Вартість проживання в гуртожитку для однієї людини – 800 грн на місяць, повідомив завідувач гуртожитку Юрій Кондіус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 6 листопада у гуртожиток на вулиці Софії Ковалевської, який реконструювали з колишнього навчального корпусу Луцького національного технічного університету за програмою міжнародної фінансової організації НЕФКО, почали заселятися переселенці.180 студентів та викладачів мешкатимуть у новому гуртожитку.Про це розповіла Суспільному ректорка вишуУ будівлі є 54 кімнати для студентів, сім кімнат поліпшеного планування з санвузлами, а також вісім смарт-квартир.Реконструкцію розпочали в грудні 2022 року, закінчили менше, ніж за рік, каже Ірина Вахович. З її слів, кошторис робіт за програмою НЕФКО – мільйон 600 тисяч євро."Тут повністю термомодернізація зроблена, перекриття, комунікації змінені, благоустрій території, все зроблено в середині, і техніка, і меблі – все входить в цей бюджет", — говорить ректорка.Другокурсницяіз Краматорська мешкатиме у кімнаті вдвох із сусідкою. Каже: умовами задоволена.Вартість проживання в гуртожитку для однієї людини – 800 грн на місяць, повідомив завідувач гуртожитку

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