Міськрада на Волині виділила військовим майже 20 мільйонів

Депутати Володимирської міськради на Волині внесли зміни до програми, виділивши за запитами військових частин 19,4 мільйона гривень.Про це у фейсбуці інформує Володимирська міськрада.Під час сесії виступив представник 3-ої окремої штурмової бригади полку «Азов»). Військовослужбовець розповів, що бригада, де він служить, з осені минулого року воює у найгарячіших точках фронту і має певні успіхи – нещодавно, приміром, звільнили населений пункт Андріївка.Після цього депутати проголосували за внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.10.2021 року №10/4 «Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин, Володимир-Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки і мобілізації в громаді на 2021 – 2025 роки (зі змінами)».Цей проєкт рішення передбачає виділення 19,4 мільйона гривень на потреби військових частин, які звернулись до міської ради із відповідними зверненнями. Завдяки цим коштам військові формування купуватимуть необхідне обладнання, техніку, запчастини та здійснюватимуть ремонтні роботи.Нагадаємо, Верховна Рада№10037 щодо військового ПДФО.