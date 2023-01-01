Через неправильно змонтовану піч під Луцьком спалахнув будинок

Через неправильно змонтовану піч під Луцьком спалахнув будинок
У селі Струмівка неподалік обласного центру Волині сьогодні, 9 листопада, горів будинок.

Пожежу ліквідували вогнеборці, інформує у фейсбуці ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні о 11:15 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що горить дах житлової будівлі в селі Струмівка Луцького району. На місце пожежі виїхало 2 відділення ДПРЧ 1 та відділення 25 ДПРЧ міста Луцьк. По прибуттю рятувальники включилися в апарати на стисненому повітрі, в ході розвідки людей не виявили.

Із за особливості гасіння покрівлі вогнеборці за допомогою спеціальних інструментів частково зняли покрівлю для ефективного застосування водяних стволів. Пожежу ліквідували о 12:10.
Через неправильно змонтовану піч під Луцьком спалахнув будинок

Причина пожежі: недолік конструкції порушень правил монтажу нагрівання печей та димарів.

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Теги: пожежа, Волинь
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