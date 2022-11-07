Нацвідбір до «Євробачення-2024»: серед учасників – 18-річний співак з Волині Yaktak

Нацвідбір до «Євробачення-2024»: серед учасників – 18-річний співак з Волині Yaktak
9 листопада оголосили список учасників національного відбору на «Євробачення-2024». У ньому — 20 виконавців, з-поміж яких іще мають обрати 10 фіналістів. Серед них - 18-річний співак зі Старої Вижівки Ковельського району Ярослав Карпук, який виступає під псевдонімом Yaktak.

Про це пише Громадське.

Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, із них 222 — сольні артисти. Всі учасники зі списку мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Фіналістів оголосять не пізніше як 20 листопада. За результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до фіналу.

Лонгліст виконавців:

◾ alyona alyona & Jerry Heil;

◾ ANKA;

◾ Carpetman;

◾ Drevo;

◾ INGRET;

◾ Julia Belei;

◾ KARYOTYPE;

◾ KRYLATA;

◾ MÉLOVIN;

◾ NAHABA;

◾ NAZVA;

◾ ARFENIUK;

◾ SHÉPA;

◾ SKYLERR;

◾ STASYA;

◾ SWOIIA;

◾ TESLENKO;

◾ YAGODY;

YAKTAK;

◾ Ziferblat.
Нацвідбір до «Євробачення-2024»: серед учасників – 18-річний співак з Волині Yaktak

А коли фінал нацвідбору?

Він відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть онлайн-голосуванням.

«Євробачення-2024»

68-й Пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Мальме прийматиме «Євробачення» вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч із піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.

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Теги: Нацвідбір, Євробачення, Ярослав Карпук
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