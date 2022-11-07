Нацвідбір до «Євробачення-2024»: серед учасників – 18-річний співак з Волині Yaktak

Ярослав Карпук, який виступає під псевдонімом Yaktak.



Про це пише



Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, із них 222 — сольні артисти. Всі учасники зі списку мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Фіналістів оголосять не пізніше як 20 листопада. За результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до фіналу.



Лонгліст виконавців:



◾ alyona alyona & Jerry Heil;



◾ ANKA;



◾ Carpetman;



◾ Drevo;



◾ INGRET;



◾ Julia Belei;



◾ KARYOTYPE;



◾ KRYLATA;



◾ MÉLOVIN;



◾ NAHABA;



◾ NAZVA;



◾ ARFENIUK;



◾ SHÉPA;



◾ SKYLERR;



◾ STASYA;



◾ SWOIIA;



◾ TESLENKO;



◾ YAGODY;



◾ YAKTAK;



◾ Ziferblat.



А коли фінал нацвідбору?



Він відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть онлайн-голосуванням.



«Євробачення-2024»



68-й Пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 та 9 травня.



Мальме прийматиме «Євробачення» вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч із піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 листопада оголосили список учасників національного відбору на «Євробачення-2024». У ньому — 20 виконавців, з-поміж яких іще мають обрати 10 фіналістів. Серед них - 18-річний співак зі Старої Вижівки Ковельського району, який виступає під псевдонімом Yaktak.Про це пише Громадське Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, із них 222 — сольні артисти. Всі учасники зі списку мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Фіналістів оголосять не пізніше як 20 листопада. За результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до фіналу.◾ alyona alyona & Jerry Heil;◾ ANKA;◾ Carpetman;◾ Drevo;◾ INGRET;◾ Julia Belei;◾ KARYOTYPE;◾ KRYLATA;◾ MÉLOVIN;◾ NAHABA;◾ NAZVA;◾ ARFENIUK;◾ SHÉPA;◾ SKYLERR;◾ STASYA;◾ SWOIIA;◾ TESLENKO;◾ YAGODY;◾ Ziferblat.Він відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть онлайн-голосуванням.68-й Пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 та 9 травня.Мальме прийматиме «Євробачення» вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представилаіз піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.

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