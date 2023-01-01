Путін може мати щонайменше трьох двійників, – українська розвідка

Путін може мати щонайменше трьох двійників, – українська розвідка
Російський диктатор володимир путін може мати щонайменше трьох двійників. Це свідчить про страх та слабкість кремлівського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це не ймовірність, це факт (наявність у путіна двійників, - ред.). Стосовно інформації з анонімних Telegram-каналів, що він помер, на жаль, ця новина остаточно не підтвердилася. Але щодо двійників - так, така технологія в Кремлі використовується", - сказав він.

На питання про те, скільки двійників може мати диктатор путін, Юсов відповів: "Це можуть бути варіанти, але про трьох можемо говорити".

Розвідник вважає, що наявність двійників у диктатора свідчить, що кремлівський режим не стійкий, а також про страх самого путіна.

"Це означає для режиму в цілому не лише для України, а для сприйняття у світі, що цей режим не стійкий. Що мова йде не про якогось сильного, впливового, впевненого у собі політика, а про технологію - такий собі образ "Великого брата", який дивиться на тебе... Говорить про страх Кремля, що їхня конструкція - це картковий будинок, який тримається на образі Путіна як диктатора", - пояснив Юсов.

Путін серйозно хворий?

Нагадаємо, чутки про те, що російський диктатор нібито має серйозну хворобу ходять давно. Також у мережі постійно повідомляють, що Путін уникає виходів у світ, а на публіці нібито з'являються його двійники. Зокрема, українська розвідка повідомляла, що на окуповані території України міг приїжджати саме двійник путіна.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що російський диктатор смертельно хворий. За його словами, президент РФ має не менше трьох двійників, їм робили пластичні операції для більшої подібності.

Додамо, що наприкінці жовтня у деяких анонімним російських Telegram-каналах повідомили про нібито смерть путіна. Але представник ГУР Андрій Юсов спростував цю інформацію.

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Теги: Росія, Україна, війна, путін, двійник
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