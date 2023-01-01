У черзі на «Ягодині» скупчилося вже 810 фур

У черзі на «Ягодині» скупчилося вже 810 фур
На українсько-польському кордоні продовжується ускладнення руху вантажних транспортних засобів.

Про це інформує у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.

Нагадаємо, з 6 листопада учасники акції на території Польщі перекривають рух вантажівкам на трьох напрямках.

Зокрема станом на 12:00 сьогодні у «Краківці» на в’їзд в Україну вже утворилася черга з 510 вантажівок – польські прикордонники пропускають орієнтовно 1-2 автівки на годину. На виїзд з України у цьому пункті пропуску накопичення автотранспорту наразі не фіксується.

У «Рава-Руській» ситуація дещо інша, адже тут у двох напрямках ускладнено рух вантажівок – як на в’їзд, так і на виїзд. Наразі у цьому пункті пропуску спостерігається накопичення у кількості 410 вантажівок як на в’їзд, так і на виїзд. Польська сторона пропускає максимум 2 вантажівки на годину.

Так само у пункті пропуску «Ягодин» рух вантажівок ускладнено як на в’їзд, так і на виїзд, наразі тут черга з 810 вантажівок.

Варто додати, що виїзд у напрямку Польщі здійснюється виключно по електронній черзі.

Стосовно переміщення гуманітарної допомоги, пального, небезпечних та швидкопсувних вантажів на в’їзд в Україну – ускладнень немає. Крім того, легкові автівки і автобуси в обох напрямках в зазначених пунктах пропуску перетинають державний кордон у звичайному режимі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські копи знищили потужні нарколабораторії
Сьогодні, 15:20
Путін може мати щонайменше трьох двійників, – українська розвідка
Сьогодні, 15:11
У черзі на «Ягодині» скупчилося вже 810 фур
Сьогодні, 14:57
У Луцьку жінка хотіла замалювати паркувальне місце для осіб з інвалідністю
Сьогодні, 14:41
Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама
Сьогодні, 14:32
Схожі новини
У черзі на в’їзд до України на пункті «Дорогуськ-Ягодин» – вже 650 фур У черзі на в’їзд до України на пункті «Дорогуськ-Ягодин» – вже 650 фур
08 листопад, 16:10
Через протести польських перевізників можуть бути проблеми на кордоні, - ДПСУ Через протести польських перевізників можуть бути проблеми на кордоні, - ДПСУ
06 листопад, 11:27
Волинські прикордонники від початку «повномасштабки» спіймали 548 чоловіків-втікачів з підробленими документами Волинські прикордонники від початку «повномасштабки» спіймали 548 чоловіків-втікачів з підробленими документами
04 листопад, 05:28
Польща попередила Україну про блокування руху фур через кордон Польща попередила Україну про блокування руху фур через кордон
02 листопад, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через неправильно змонтовану піч під Луцьком спалахнув будинок
Сьогодні, 16:06
 0
Нацвідбір до «Євробачення-2024»: серед учасників – 18-річний співак з Волині Yaktak
Сьогодні, 15:50
 0
Як підготуватись до «Чорної п’ятниці», щоб вигідно купити електроніку*
Сьогодні, 15:41
 0
Волинські копи знищили потужні нарколабораторії
Сьогодні, 15:20
 0
Путін може мати щонайменше трьох двійників, – українська розвідка
Сьогодні, 15:11
 0
Медіа
відео
1/8