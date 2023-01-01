У черзі на «Ягодині» скупчилося вже 810 фур

На українсько-польському кордоні продовжується ускладнення руху вантажних транспортних засобів.Про це інформує у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.Нагадаємо, з 6 листопада учасники акції на території Польщіна трьох напрямках.Зокрема станом на 12:00 сьогодні у «Краківці» на в’їзд в Україну вже утворилася черга з 510 вантажівок – польські прикордонники пропускають орієнтовно 1-2 автівки на годину. На виїзд з України у цьому пункті пропуску накопичення автотранспорту наразі не фіксується.У «Рава-Руській» ситуація дещо інша, адже тут у двох напрямках ускладнено рух вантажівок – як на в’їзд, так і на виїзд. Наразі у цьому пункті пропуску спостерігається накопичення у кількості 410 вантажівок як на в’їзд, так і на виїзд. Польська сторона пропускає максимум 2 вантажівки на годину.Так само у пункті пропуску «Ягодин» рух вантажівок ускладнено як на в’їзд, так і на виїзд, наразі тут черга з 810 вантажівок.Варто додати, що виїзд у напрямку Польщі здійснюється виключно по електронній черзі.Стосовно переміщення гуманітарної допомоги, пального, небезпечних та швидкопсувних вантажів на в’їзд в Україну – ускладнень немає. Крім того, легкові автівки і автобуси в обох напрямках в зазначених пунктах пропуску перетинають державний кордон у звичайному режимі.