У черзі на «Ягодині» скупчилося вже 810 фур
Сьогодні, 14:57
На українсько-польському кордоні продовжується ускладнення руху вантажних транспортних засобів.
Про це інформує у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.
Нагадаємо, з 6 листопада учасники акції на території Польщі перекривають рух вантажівкам на трьох напрямках.
Зокрема станом на 12:00 сьогодні у «Краківці» на в’їзд в Україну вже утворилася черга з 510 вантажівок – польські прикордонники пропускають орієнтовно 1-2 автівки на годину. На виїзд з України у цьому пункті пропуску накопичення автотранспорту наразі не фіксується.
У «Рава-Руській» ситуація дещо інша, адже тут у двох напрямках ускладнено рух вантажівок – як на в’їзд, так і на виїзд. Наразі у цьому пункті пропуску спостерігається накопичення у кількості 410 вантажівок як на в’їзд, так і на виїзд. Польська сторона пропускає максимум 2 вантажівки на годину.
Так само у пункті пропуску «Ягодин» рух вантажівок ускладнено як на в’їзд, так і на виїзд, наразі тут черга з 810 вантажівок.
Варто додати, що виїзд у напрямку Польщі здійснюється виключно по електронній черзі.
Стосовно переміщення гуманітарної допомоги, пального, небезпечних та швидкопсувних вантажів на в’їзд в Україну – ускладнень немає. Крім того, легкові автівки і автобуси в обох напрямках в зазначених пунктах пропуску перетинають державний кордон у звичайному режимі.
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Про це інформує у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.
Нагадаємо, з 6 листопада учасники акції на території Польщі перекривають рух вантажівкам на трьох напрямках.
Зокрема станом на 12:00 сьогодні у «Краківці» на в’їзд в Україну вже утворилася черга з 510 вантажівок – польські прикордонники пропускають орієнтовно 1-2 автівки на годину. На виїзд з України у цьому пункті пропуску накопичення автотранспорту наразі не фіксується.
У «Рава-Руській» ситуація дещо інша, адже тут у двох напрямках ускладнено рух вантажівок – як на в’їзд, так і на виїзд. Наразі у цьому пункті пропуску спостерігається накопичення у кількості 410 вантажівок як на в’їзд, так і на виїзд. Польська сторона пропускає максимум 2 вантажівки на годину.
Так само у пункті пропуску «Ягодин» рух вантажівок ускладнено як на в’їзд, так і на виїзд, наразі тут черга з 810 вантажівок.
Варто додати, що виїзд у напрямку Польщі здійснюється виключно по електронній черзі.
Стосовно переміщення гуманітарної допомоги, пального, небезпечних та швидкопсувних вантажів на в’їзд в Україну – ускладнень немає. Крім того, легкові автівки і автобуси в обох напрямках в зазначених пунктах пропуску перетинають державний кордон у звичайному режимі.
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