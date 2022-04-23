Блокада кордону: тисяча вантажівок очікують виїзду з Польщі в Україну, – ДПСУ





Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, цитує



"Станом на ранок, за інформацією польських колег, загалом одна тисяча транспортних вантажних засобів очікують на можливість перетину на всіх трьох напрямках із Польщі в Україну, половина з них – на напрямку пункту пропуску "Ягодин", - йдеться в повідомленні.



Йдеться про три пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребене", там стоїть тисяча вантажівок.



На решті пунктів пропуску рух є вільним, тоді як учасники страйку не блокують рух легкового та автобусного транспорту на напрямку пунктів пропусків "Ягодин", "Краковець" та "Рава-Руська".



"Фактично ми помічаємо, що одна або дві вантажівки прибувають до українських пунктів пропуску з боку Польщі. Це основний вантажопотік, який іде в Україну на цих трьох напрямках", – резюмував Демченко.



Нагадаємо, що 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.



Станом на 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.



Український посол у Польщі Василь Зварич назвав блокаду "болісним ударом у спину Україні" і закликав припинити її.



Ключова вимога польських перевізників – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.



Після початку повномасштабної війни з рф Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.



Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему. Ще одна вимога – посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тисячі вантажівок очікують виїзду з Польщі в Україну через блокаду кордону польськими перевізниками на трьох пунктах пропуску – і ситуація буде ускладнюватися через обіцянки польських перевізників провести довгострокову акцію.Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Українив ефірі телемарафону, цитує "Європейська правда" "Станом на ранок, за інформацією польських колег, загалом одна тисяча транспортних вантажних засобів очікують на можливість перетину на всіх трьох напрямках із Польщі в Україну, половина з них – на напрямку пункту пропуску "Ягодин", - йдеться в повідомленні.Йдеться про три пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребене", там стоїть тисяча вантажівок.На решті пунктів пропуску рух є вільним, тоді як учасники страйку не блокують рух легкового та автобусного транспорту на напрямку пунктів пропусків "Ягодин", "Краковець" та "Рава-Руська"."Фактично ми помічаємо, що одна або дві вантажівки прибувають до українських пунктів пропуску з боку Польщі. Це основний вантажопотік, який іде в Україну на цих трьох напрямках", – резюмував Демченко.Нагадаємо, що 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.Станом на 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.Український посол у Польщіназвав блокаду "болісним ударом у спину Україні" і закликав припинити її.Ключова вимога польських перевізників – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.Після початку повномасштабної війни з рф Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему. Ще одна вимога – посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію