Блокада кордону: тисяча вантажівок очікують виїзду з Польщі в Україну, – ДПСУ

Блокада кордону: тисяча вантажівок очікують виїзду з Польщі в Україну, – ДПСУ
Тисячі вантажівок очікують виїзду з Польщі в Україну через блокаду кордону польськими перевізниками на трьох пунктах пропуску – і ситуація буде ускладнюватися через обіцянки польських перевізників провести довгострокову акцію.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, цитує "Європейська правда".

"Станом на ранок, за інформацією польських колег, загалом одна тисяча транспортних вантажних засобів очікують на можливість перетину на всіх трьох напрямках із Польщі в Україну, половина з них – на напрямку пункту пропуску "Ягодин", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про три пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребене", там стоїть тисяча вантажівок.

На решті пунктів пропуску рух є вільним, тоді як учасники страйку не блокують рух легкового та автобусного транспорту на напрямку пунктів пропусків "Ягодин", "Краковець" та "Рава-Руська".

"Фактично ми помічаємо, що одна або дві вантажівки прибувають до українських пунктів пропуску з боку Польщі. Це основний вантажопотік, який іде в Україну на цих трьох напрямках", – резюмував Демченко.

Нагадаємо, що 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Станом на 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Український посол у Польщі Василь Зварич назвав блокаду "болісним ударом у спину Україні" і закликав припинити її.

Ключова вимога польських перевізників – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Після початку повномасштабної війни з рф Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.

Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему. Ще одна вимога – посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.

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Теги: Ягодин, Польща, блокада, кордон
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