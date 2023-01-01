Екскурсія на пасіку і частування медом: реабілітація воїнів на Волині





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«Найменше, що ми можемо сьогодні зробити для наших захисників, – подякувати за їхню мужність та відвагу, а ще подарувати позитивні і щирі емоції», - кажуть у Боратинській громаді.



Саме з цією метою у Боратинській громаді організували екскурсію для військовослужбовців з різних куточків України, які перебувають на лікуванні та реабілітації в Обласному госпіталі ветеранів.



Воїни відвідали клуб-музей історії села Баїв та Волинського бджільництва. Керівник музею Іван Душак поділився секретами бджолярської справи та розповів про її історію.



Окрім цього, військовослужбовці побували на пасіці, де мали змогу побачити різноманітні види вуликів – ті, які використовувалися 100 років тому і сучасні зразки».



Візит до музею продовжився чаюванням з солодким, запашним медом різних сортів під «живу» акустичну музику у виконанні Тетяни Владики та Юлії Хінцінської.



На завершення учасники екскурсії отримали обереги ручної роботи від місцевої майстрині Неоніли Джаббарової.



Нагадаємо, на одній із вулиць Ківерців, що на Волині, встановили оригінальну скриньку. Тут всі охочі можуть взяти мед та самостійно розрахуватися. «Комора» не замкнена, немає тут й продавця. Все засновано на порядності та довірі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для воїнів, які лікуються на Волині у госпіталі, організували пізнавальну екскурсію до клубу-музею села Баїв.Про це повідомляє Волинь нова «Найменше, що ми можемо сьогодні зробити для наших захисників, – подякувати за їхню мужність та відвагу, а ще подарувати позитивні і щирі емоції», - кажуть у Боратинській громаді.Саме з цією метою у Боратинській громаді організували екскурсію для військовослужбовців з різних куточків України, які перебувають на лікуванні та реабілітації в Обласному госпіталі ветеранів.Воїни відвідали клуб-музей історії села Баїв та Волинського бджільництва. Керівник музеюподілився секретами бджолярської справи та розповів про її історію.Окрім цього, військовослужбовці побували на пасіці, де мали змогу побачити різноманітні види вуликів – ті, які використовувалися 100 років тому і сучасні зразки».Візит до музею продовжився чаюванням з солодким, запашним медом різних сортів під «живу» акустичну музику у виконаннітаНа завершення учасники екскурсії отримали обереги ручної роботи від місцевої майстриніНагадаємо, на одній із вулиць Ківерців, що на Волині,. Тут всі охочі можуть взяти мед та самостійно розрахуватися. «Комора» не замкнена, немає тут й продавця. Все засновано на порядності та довірі.

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