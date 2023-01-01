Екскурсія на пасіку і частування медом: реабілітація воїнів на Волині

Екскурсія на пасіку і частування медом: реабілітація воїнів на Волині
Для воїнів, які лікуються на Волині у госпіталі, організували пізнавальну екскурсію до клубу-музею села Баїв.

Про це повідомляє Волинь нова.

«Найменше, що ми можемо сьогодні зробити для наших захисників, – подякувати за їхню мужність та відвагу, а ще подарувати позитивні і щирі емоції», - кажуть у Боратинській громаді.

Саме з цією метою у Боратинській громаді організували екскурсію для військовослужбовців з різних куточків України, які перебувають на лікуванні та реабілітації в Обласному госпіталі ветеранів.
Екскурсія на пасіку і частування медом: реабілітація воїнів на Волині

Воїни відвідали клуб-музей історії села Баїв та Волинського бджільництва. Керівник музею Іван Душак поділився секретами бджолярської справи та розповів про її історію.
Екскурсія на пасіку і частування медом: реабілітація воїнів на Волині

Окрім цього, військовослужбовці побували на пасіці, де мали змогу побачити різноманітні види вуликів – ті, які використовувалися 100 років тому і сучасні зразки».
Екскурсія на пасіку і частування медом: реабілітація воїнів на Волині
Екскурсія на пасіку і частування медом: реабілітація воїнів на Волині

Візит до музею продовжився чаюванням з солодким, запашним медом різних сортів під «живу» акустичну музику у виконанні Тетяни Владики та Юлії Хінцінської.

На завершення учасники екскурсії отримали обереги ручної роботи від місцевої майстрині Неоніли Джаббарової.
Екскурсія на пасіку і частування медом: реабілітація воїнів на Волині

Нагадаємо, на одній із вулиць Ківерців, що на Волині, встановили оригінальну скриньку. Тут всі охочі можуть взяти мед та самостійно розрахуватися. «Комора» не замкнена, немає тут й продавця. Все засновано на порядності та довірі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: реабілітація, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Екскурсія на пасіку і частування медом: реабілітація воїнів на Волині
Сьогодні, 12:44
Отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів: пораненому воїну з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 12:23
Як «Білі янголи» рятують дітей на фронті: щемливі фото
Сьогодні, 12:20
Судитимуть волинянина, який ударив ножем односельця та побив до смерті жінку
Сьогодні, 12:05
Виправдана від звинувачення у корупції освітянка на Волині відсудила 450 тисяч
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
Психологічна допомога та фізична реабілітація воїнів: як це працює в Луцьку Психологічна допомога та фізична реабілітація воїнів: як це працює в Луцьку
20 жовтень, 11:09
На реабілітацію до Луцька приїздять бійці з усієї України На реабілітацію до Луцька приїздять бійці з усієї України
18 жовтень, 18:20
Як військових у Волинській обласній клінічній лікарні реабілітують після поранень. ВІДЕО Як військових у Волинській обласній клінічній лікарні реабілітують після поранень. ВІДЕО
09 серпень, 10:11
Реабілітація військових у Луцьку: бійців заново вчать ходити після поранень на передовій Реабілітація військових у Луцьку: бійців заново вчать ходити після поранень на передовій
25 квітень, 03:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Екскурсія на пасіку і частування медом: реабілітація воїнів на Волині
Сьогодні, 12:44
 0
Отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів: пораненому воїну з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 12:23
 0
Як «Білі янголи» рятують дітей на фронті: щемливі фото
Сьогодні, 12:20
 0
Судитимуть волинянина, який ударив ножем односельця та побив до смерті жінку
Сьогодні, 12:05
 0
Виправдана від звинувачення у корупції освітянка на Волині відсудила 450 тисяч
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8