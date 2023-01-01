У Луцьку судили чоловіка, який 7 разів вистрелив у людину

У Луцьку судили чоловіка, який 7 разів вистрелив у людину
Уродженець російського міста Калінін скоїв стрілянину у селі поблизу Луцька, за що і постав перед судом.

Про це пише Конкурент із посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.

Події трапилися 1 березня у селі Струмівка. У своєму ж будинку зловмисник вночі сім разів вистрілив у іншого чоловіка з травматичного пістолета, який незаконно придбав влітку 2022 року.
Обвинувачений стріляв в голову, шию, плечі, живіт й спину. Окрім легких поранень, чоловік отримав черепно-мозкову травму й пошкодження трахеї.

Після скоєного, злочинець викликав швидку допомогу та поліцію. Коли на виклик прибув поліціянт, він виявив, що потерпілий був п'яним. Отанній тримався за ушкоджену шию, а обвинувачений одразу розповів про вчинене.

Постраждалого доставили до лікарні. Медики вийняли з рани на животі гумову кулю і зафіксували струс головного мозку. Також виявили, що з поранення на шиї почало виділятися повітря, що свідчило про пошкодження трахеї.

На суді обвинувачений стверджував, що відшкодував своїй жертві 75 000 гривень.

Суд ухвалив вирок: три роки іспитового строку. Також злочинцю доведеться сплатити 6 030 гривень за матеріальну шкоду і ще 70 000 гривень за моральну шкоду.

Нагадаємо, волинянин, який побив жінку до смерті, постане перед судом.

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Теги: суд, Волинь
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