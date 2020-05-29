Судитимуть волинянина, який ударив ножем односельця та побив до смерті жінку

Судитимуть волинянина, який ударив ножем односельця та побив до смерті жінку
Волинянин, який побив жінку до смерті, постане перед судом.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 65-річним жителем села Прилісне Камінь-Каширського району 35-річному знайомому легких тілесних ушкоджень, а 45-річній жінці – тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть.

Слідство встановило, що удень 26 серпня 2023 року нетверезий волинянин під час конфлікту на ґрунті ревнощів ударив ножем односельця та жорстоко побив співмешканку, завдавши травм, від яких вона померла наступного дня.

Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.


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Теги: Волинянин, суд, жінка, побиття
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