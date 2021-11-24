Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО

Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО
15 стародруків 1866-1901 років видань вилучили з багажу громадянина України, який виїжджав цієї ночі "зеленим коридором" через митний пост "Устилуг".

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

"Книги мають ознаки культурної, історичної чи антикварної цінності, а дії чоловіка - ознаки правопорушення, передбаченого у частині 3 статті 471 Митного кодексу.

Стародруки митники передадуть на експертизу, аби встановити ступінь цінності кожного примірника та загальну вартість цієї специфічної підбірки. Щодо громадянина складено протокол про порушення митних правил. Недекларування товарів, які підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо вивезення за межі України тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої", - йдеться в повідомленні.
Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО

Зазначається, що остаточні рішення у справі прийматиме суд.
Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО
Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО
Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО
Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО
Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО
Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО
Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО
Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО
Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО
Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО
Волинські митники на посту «Устилуг» вилучили з багажу українця 15 стародруків. ФОТО

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Теги: Волинська митниця, стародруки
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