Волинські копи впіймали водія: рівень алкоголю перевищував норму у 18 разів

Свідомі громадяни повідомили поліцейському офіцеру Нововолинської громади про нетверезого водія.Про це у фейсбуці повідомляють Поліцейські офіцери громади у Волинській області.Поліцейський офіцер Нововолинської громади завдяки небайдужим місцевим мешканцям виявив водія, у якого вміст алкоголю перевищував норму майже у 18 разів.Вчора до офіцера громади зателефонували небайдужі громадяни і повідомили, що чоловік з явними ознаками алкогольного спʼяніння керує транспортним засобом. Під час перевірки, водій погодився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння. Результат — 3.28 проміле алкоголю.На порушника склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП. Крім того, у водія вилучили посвідчення водія та відсторонили від керування авто.Нагадаємо, патрульніна водійку, яка на вулиці Дубнівській у Луцьку скоїла ДТП з каретою швидкої.