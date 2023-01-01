У Луцьку водійка зіткнулася з каретою «швидкої», яка поспішала на виклик. ВІДЕО
Сьогодні, 10:51
Патрульні склали протокол на водійку, яка на вулиці Дубнівській у Луцьку скоїла ДТП з каретою швидкої.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Повідомлення про автопригоду патрульні отримали вчора, близько 18-ї години.
Прибувши на місце події, вони встановили наступне:
керманичка автомобіля Nissan, рухаючись перехрестям з круговим рухом, не надала дорогу та не забезпечила безперешкодний проїзд автомобілю екстреної медичної допомоги.
Спецтранспорт саме поспішав на виклик, тож рухався з ввімкненим спеціальним звуковим сигналом та проблисковим маячком синього кольору.
Відбулося зіткнення, унаслідок якого обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто з учасників автопригоди не травмувався. На винуватицю ДТП патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Повідомлення про автопригоду патрульні отримали вчора, близько 18-ї години.
Прибувши на місце події, вони встановили наступне:
керманичка автомобіля Nissan, рухаючись перехрестям з круговим рухом, не надала дорогу та не забезпечила безперешкодний проїзд автомобілю екстреної медичної допомоги.
Спецтранспорт саме поспішав на виклик, тож рухався з ввімкненим спеціальним звуковим сигналом та проблисковим маячком синього кольору.
Відбулося зіткнення, унаслідок якого обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто з учасників автопригоди не травмувався. На винуватицю ДТП патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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