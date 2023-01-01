У Луцьку водійка зіткнулася з каретою «швидкої», яка поспішала на виклик. ВІДЕО

У Луцьку водійка зіткнулася з каретою «швидкої», яка поспішала на виклик. ВІДЕО
Патрульні склали протокол на водійку, яка на вулиці Дубнівській у Луцьку скоїла ДТП з каретою швидкої.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Повідомлення про автопригоду патрульні отримали вчора, близько 18-ї години.

Прибувши на місце події, вони встановили наступне:

керманичка автомобіля Nissan, рухаючись перехрестям з круговим рухом, не надала дорогу та не забезпечила безперешкодний проїзд автомобілю екстреної медичної допомоги.

Спецтранспорт саме поспішав на виклик, тож рухався з ввімкненим спеціальним звуковим сигналом та проблисковим маячком синього кольору.

Відбулося зіткнення, унаслідок якого обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто з учасників автопригоди не травмувався. На винуватицю ДТП патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.


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Теги: Луцьк, швидка, ДТП, водійка
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