У Луцьку водійка зіткнулася з каретою «швидкої», яка поспішала на виклик. ВІДЕО

Патрульні склали протокол на водійку, яка на вулиці Дубнівській у Луцьку скоїла ДТП з каретою швидкої.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Повідомлення про автопригоду патрульні отримали вчора, близько 18-ї години.керманичка автомобіля Nissan, рухаючись перехрестям з круговим рухом, не надала дорогу та не забезпечила безперешкодний проїзд автомобілю екстреної медичної допомоги.Спецтранспорт саме поспішав на виклик, тож рухався з ввімкненим спеціальним звуковим сигналом та проблисковим маячком синього кольору.Відбулося зіткнення, унаслідок якого обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто з учасників автопригоди не травмувався. На винуватицю ДТП патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.